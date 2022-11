Como dijo María Escoté, se va uno de los compañeros más queridos entre los concursantes. Pepe Barroso Jr. ha sido el octavo expulsado de la séptima edición de MasterChef Celebrity, a pesar de que Lorena Castell tenía todas las papeletas para abandonar. La competición dio un giro cuando los jueces le dieron la oportunidad a los delantales blancos de salvar a uno de sus compañeros, eso sí, por unanimidad. Daniela Santiago se empeñó en que tenía que ser la presentadora la salvada, mientras que el resto quería darle el privilegio a Manu Baqueiro. Finalmente la actriz consiguió salirse con la suya.

La tensión ha reinado en este programa, primero con los roces entre María Escoté y Daniela Santiago, amigas fuera de las cocinas, pero dentro no saben trabajar en equipo. La enemistad entre Nico Abad y Daniela va de mal en peor y, visto lo visto, parece que no hay vuelta atrás. Así te hemos contado, minuto a minuto, el octavo programa de MasterChef Celebrity 7.

Anabel Alonso, Bibiana Fernández y Mario Vaquerizo vuelven a MasterChef Celebrity El programa comenzó con una sorpresa de parte de los jueces para los aspirantes: la ansiada chaquetilla. La prenda es quizás el elemento más preciado, ¡todos quieren una! El problema es que solo los duelistas tienen el privilegio de llevarla. Patricia Conde, la repescada en esta edición, notó en su regreso algo de tirantez entre sus compañeros. "Esto antes no era así", les reprochó. La competencia cada vez es mayor y eso se palpa en el ambiente. 03.00 min Xavier Deltell, el señor mayor de El Juego del Calamar "Esta chaquetilla no os va a llevar a la final, pero os puede acercar", explicaba misterioso Pepe Rodríguez. En este primer reto de la noche, los aspirantes volvieron a trabajar en pareja. Todo apuntaba a que no se les iba a dar mejor en esta ocasión, teniendo en cuenta la dificultad de la prueba. Dos aspirantes tenían que compartir chaquetilla, literalmente. "Aquí caben dos", aseguraba entre risas Jordi Cruz. No podían faltar en esta prueba las famosas retales: Anabel Alonso y Bibiana Fernández. ¡Y sorpresa! También cocinaron. De las calabazas al shippeo. ¿Amor a la vista entre Patricia Conde y Manu? RTVE.es Los jueces fueron los encargados de formar las parejas. Daniela Santiago y María Escoté; Xavier Deltell y Nico Abad; Pepe Barroso Jr. y Lorena Castell; y, para alegría de Manu Baqueiro, el actor cocinó junto a Patricia Conde. Eran impares, ¿qué ocurrió entonces con Isabelle Junot? La marquesa formó equipo con... ¡Mario Vaquerizo! En este reto cada pareja tuvo que cocinar un solomillo Wellington.

Los primeros roces entre Daniela Santiago y María Escoté ¡El caos estaba servido! Al salir del supermercado con la compra, ya presenciamos la primera caída: María Escoté y Daniela Santiago no lograron coordinarse desde el principio y la cosa no mejoró con el paso del tiempo. A pesar de ser muy amigas, no parecía que estuvieran muy de acuerdo a la hora de llevar a cabo sus elaboraciones. "Tenemos mucho carácter y cada una tiene su forma y su criterio. Lo difícil de esto no es la mano", reconoció la diseñadora. Mientras Nico Abad se encargaba de cortar la carne, Xavier Deltell intentaba pelar una patata con el pelador en la boca para ganar tiempo. MasterChef Celebrity 7 | Bibiana casi se desmaya y se marca un Carmen Lomana RTVE.es Lo cierto es que esta prueba era más complicada de lo que parecía. Isabelle Junot y Mario Vaquerizo contaban con una ventaja: él es zurdo y ella es diestra, por lo que no tuvieron mucho problema a la hora de manejarse entre fogones. Mientras, Lorena Castell y Pepe Barroso Jr. estaban felices de trabajar juntos en este reto, igual que Manu Baqueiro y Patricia Conde. Bibiana Fernández tuvo que salir de cocinas al sentirse mareada. Un pequeño susto, igual que el de María Zurita, porque rápidamente volvió a cocinas.

Daniela Santiago y María Escoté, directas a eliminación por hacer trampas Bibiana Fernández y Anabel Alonso salieron airosas del cocinado. "¡Ninguna pega!", celebraban. ¿Conseguirían el mismo resultado el resto de aspirantes? Lorena Castell y Pepe Barroso Jr. no decepcionaron con su plato y se llevaron los halagos de los jueces y también los de los invitados. Patricia Conde y Manu Baqueiro, sin embargo, presentaron el solomillo crudo. Xavier Deltell y Nico Abad triunfaron, mientras que Daniela Santiago y María Escoté, que lo pasaron reamente mal durante el cocinado, se llevaron dos delantales negros por hacer trampas. La diseñadora utilizó en varias ocasiones su mano derecha y los jueces decidieron castigar a la pareja. 03.33 min ¡Primer plato de Patricia Conde y Manu Baqueiro! Y los mejores de la prueba fueron... ¡Nico Abad y Xavier Deltell! El presentador destacó por encima del cómico, aunque los dos consiguieron coordinarse y eso se vio reflejado en el resultado.

El chef Dani García visita MasterChef Celebrity Los aspirantes se trasladaron al Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar para la prueba por equipos. Un paraíso en el que tuvieron que darlo todo para lograr librarse del delantal negro y evitar jugársela en el último reto de la noche. Para la ocasión, Pepe Rodríguez se puso un look de la diseñadora y aspirante María Escoté. Nico Abad y Xavier Deltell fueron los capitanes de cada equipo. El presentador se negó a compartir cocinado con Daniela Santiago, otra vez. "Cocina bien sola, pero en equipo no", se justificaba Nico Adab, que se quedó con María Escoté, Lorena Castell, Manu Baqueiro y Pepe Barroso Jr en el equipo azul. Xavier Deltell eligió a Daniela Santiago, Isabelle Junot y Patricia Conde, en el equipo rojo. Para acompañar a los aspirantes, volvió al programa el chef Dani García, que había preparado un menú para la ocasión. Platos complicados que tuviero que replicar. 01.50 min ¿A Patricia Conde le gusta Manu Baqueiro?

Nico Abad, tocado y hundido en Masterchef Celebrity Antes de comenzar el cocinado, Nico Abad aprovechó para pedirle disculpas a Daniela Santiago por haber sido "tan borde". "Me ha dolido", reconoció ella. No parecía que se fuera a olvidar tan fácilmente. A ritmo de Estopa, Isabelle Junot amenizó la espera del equipo rojo, mientras el equipo azul ya había empezado con el primer plato. Nico estuvo la mayor parte de la prueba saturado y agobiado, al contrario que Xavier Deltell, que consiguió llevar la capitanía con mucho humor. "Estás ahora mismo noqueado, agarrándote a las cuerdas", le reprochaba Pepe Rodríguez al presentador. Al equipo azul le faltaban elaboraciones, y las que tenían, la mayoría estaban mal. A pesar de que Pepe quería ayudar a Nico, el presentador reconoció que estaba bloqueado y que no supo manejar la situación. Sus compañeros le intentaron animar. La tensión aumentaba a medida que avanzaba el cocinado, también en el equipo rojo. Patricia Conde, con las prisas, acabó quemándose y tuvo que que ser atendida por los sanitarios.

Daniela Santiago se venga de Nico Abad: "Tengo derecho a devolvérsela" Nico Abad se quedó muy afectado tras el cocinado, tanto que no pudo evitar venirse abajo y soltar alguna que otra lágrima. "No he sido fiel a lo que quería hacer y no he aceptado la ayuda que me estaban ofreciendo", concluó el capitán del equipo azul, que le pidió también disculpas a los jueces por su actitud. "Del árbol caído, todos hacen leña", dice el dicho, en este caso, solo Daniela Santiago, que aprovechó su oportunidad para vengarse. "El otro día él fue muy duro conmigo tachándome de que fui una muy mala capitana y hoy se la quiero devolver", se justificó la actriz. Manu Baqueiro, amigo y compañero de equipo de Nico, intentó defenderlo y se llevó la reprimenda de Daniela y Lorena Castell: "Nadie te ha dado vela en este entierro". MasterChef Celebrity 7 | La venganza de Daniela Santiago con Nico Abad RTVE.es Y el ganador de esta prueba fue... ¡el equipo rojo! Daniela Santiago seó como la mejor de la prueba, además de librarse del delantal negro, y para ella fueron los 4 000 euros. La actriz donó el dinero a la Fundación 26 de Diciembre, una entidad sin ánimo de lucro creada para trabajar con y por las personas mayores LGTBIQ+.

Andy y Lucas visitan MasterChef Celebrity Nico Abad, María Escoté, Pepe Barroso Jr., Lorena Castell o Manu Baqueiro, uno de ellos iba a despedirse anoche de las cocinas. Parece que la enemistad entre Nico y Daniela Santiago va en aumento. "Después de recibir el zasca de Nico, vengo con las uñás afiladitas. Una relación inexistente. Donde las dan las toman y yo vengo preparada para todo. Hoy que estoy arriba, animaré a mi manera", aseguró la actriz, que esta vez vestía el delantal blanco. 03.33 min Andy y Lucas visitan las cocinas de MasterChef Debajo de las cajas misteriosas, una fruta tan descomunal como desconocida para los aspirantes: se trataba de la jackfruit o panapén. Para esta prueba, contaron con la compañía de algunos exaspirantes de MasterChef Junior: Aurora Ruiz, Guillem Serrat, Carla González, Olivia González y Javier Valverde, que intentaron echar una mano a los delantales negros. Daniela Santiago fue la encargada de repartir a cada aspirante un plato, donde el ingrediente principal era la fruta jackfruit. El más difícil, para Nico Abad, como no podía ser de otra manera. Para Manu Baqueiro, el segundo peor. Para las elaboraciones contaron con la receta, sin embargo, tuvieron que echar muchas cuentas, porque no tenían la cantidad exacta de cada ingrediente. Andy y Lucas visitan las cocinas y nos transportan a nuestra adolescencia Cuando creíamos que no cabía nadie más en el plató, para sorpresa de los aspirantes, Andy y Lucas entraron para celebrar sus 20 años en la música.