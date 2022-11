MasterChef Celebrity demuestra que las segundas partes, a veces, sí que son buenas

Muchas veces nos empeñamos en dar segundas oportunidades; en prolongar historias y relaciones que tienen fecha de caducidad. Pero Lala y Ger están convencidos que hay segundas partes que sí merecen la pena. ¿High School Musical 2? Pues sí, mucho mejor que la primera. Como en el cine, en la vida hay segundas oportunidades que pueden salir incluso bien. Tras la repesca de Patricia Conde en MasterChef Celebrity 7, ¿su relación de amistad con Manu Baqueiro tomará otra dirección? Si a Jennifer López y a Ben Affleck les está yendo bien en esta segunda ocasión, ¿por qué Patricia y Manu no pueden correr la misma suerte? Lala y Ger debaten acerca de esta y muchas otras cuestiones en el tercer programa de ‘¡Qué decirte que no sepas!’, el videopodcast oficial de MasterChef Celebrity.

Además, los presentadores profundizan en la importancia de saber gestionar la presión y nos cuentan las técnicas que a ellos les funcionan para mantenerla a raya. ¿Sabes lo que es el ASMR? ¡Prepárate para descubrir qué tipos de ASMR ayudan a Lala y a Ger a relajarse y a desconectar!

Por si fuera poco, Lala y Ger confiesan que han sido protagonistas de grandes momentos “tierra trágame”. ¿Te ha pasado alguna vez que, de pequeño, te has equivocado de mano y has cogido la de una persona que no era tu madre? ¡A Ger sí! Los presentadores nos cuentan en qué otras situaciones embarazosas se han visto envueltos. ¡Algunas no tienen desperdicio!

Para terminar y, sobre todo, para paliar la pena que siente Ger por la expulsión de su querido Pepe Barroso, Lala tiene guardado un as en la manga que le dejará boquiabierto. Para Ger, Pepe es un gran crush y como tal, le parece que es completamente inaccesible. ¿Y si no fuera así? El tercer programa del videopodcast termina con un sorpresón que no dejará indiferente a nadie.

Si te has perdido alguno de los programas anteriores, puedes ponerte al día en RTVE Play en el Play Radio.