Â¿QuÃ© les parece a LalaChus y Ger que Patricia Conde sea la repescada en MasterChef Celebrity 7?

Nadie sabe mejor que LalaChus y Ger lo que es dejarse la piel por sus ídolos y vivir el fenómeno fan con mucha intensidad. Por esta razón, nuestros colaboradores estaban “living” viendo cómo los fans de las celebrities conocían a sus ídolos en la última entrega de MasterChef Celebrity. Además, Lala y Ger no se cortan y se sinceran contando la estrecha relación que tienen con sus fans: “Una vez en el metro una chica no paraba de mirarme a la cara con una sonrisa muy intensa y no supe cómo reaccionar”, comenta Ger al respecto. “Yo me estaba haciendo una foto con una fan y se coló un tipo y me dijo fea a la cara. ¡Creo que era la primera vez que me pedían una foto!”, apunta Lala.

En esta segunda entrega de ‘¡Qué decirte que no sepas!’, ambos llegan con las ideas muy claras sobre quiénes son sus favoritos en la competición. Entre ellos, obviamente, se encuentra Patricia Conde, repescada en ‘MasterChef Celebrity’, aunque parece que no están 100% contentos con la decisión del jurado y lanzaron un mensaje muy particular al programa. Otro de los temas que despertó su curiosidad es que la familia real esté llena de tatuajes según María Zurita. ¿Tienen nuestros colaboradores tatuajes? Solo os podemos decir que Lala no se cortó y le pidió a Ger que se hicieran uno con sus propias caras en el próximo programa. ¿Lo harán realidad?

¡Tras la repesca, parece que sus reivindicaciones han sido escuchadas! Ahora tienen un nuevo objetivo: Lorena Castell y Ruth Lorenzo a Eurovisión.

¿Viste el episodio 1 de ¡Qué decirte que no sepas!? Si no es así aquí tienes el enlace para que disfrutes de esta nueva aventura más que culinaria y descubras cómo LalaChus y Ger llegaron a nuestras vidas. Déjanos en redes sociales todas tus peticiones y comentarios junto al hashtag #QDQNS. ¿Quién te gustaría que asistiera de invitado sorpresa?