MasterChef Celebrity 7 | La venganza de Daniela Santiago con Nico Abad

Ellos mismos coinciden en que no tienen una buena relación. O para ser más exactos, que no tienen relación. Nico Abad y Daniela Santiago se respetan, pero prefieren no trabajar juntos. En semanas anteriores ya hemos visto algún que otro roce entre los dos aspirantes, pero en este programa 8 la tensión ha llegado a niveles máximos.

En la prueba de exteriores, Nico y Deltell fueron los capitanes de los equipos por ser los mejores de la primera prueba. Y el periodista deportivo volvió a dejar claro sus preferencias: “Ya lo sabéis pero no quiero trabajar con Daniela”, confesó Nico en la elección de los equipos. “Yo lo acepto, porque ya me lo ha dicho veinte mil veces. Él se lo pierde”, respondió la actriz.

Tras una prueba de exteriores en Almería donde Nico no supo llevar una buena capitanía y su equipo perdió, llegábamos a la temida prueba de expulsión. Y allí, Daniela Santiago sacó toda su artillería para vengarse de Nico. “Donde las dan, las toman. De Nico no me fio. Estoy deseando responder”, matizó la actriz.