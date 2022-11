MasterChef Celebrity 7 | Bibiana casi se desmaya y se marca un Carmen Lomana

Siempre es una alegría recibir a Bibiana Fernández y Anabel Alonso en MasterChef. Y una edición más, han demostrado que son garantía de momentos cómicos. En esta ocasión, se unieron a los aspirantes de MasterChef Celebrity 7 y ‘Las retales’ se metieron en una chaquetilla XXXL para cocinar juntas, cada una con una sola mano. Las risas se sucedieron viéndolas trabajar. En un principio, fueron reticentes a cocinar, pero sabemos que no hay sarao que se les resista, y fue sencillo convencerlas para enfundarse la chaquetilla gigante.

Un desmayo inesperado

A mitad del cocinado, las risas quedaron a un lado, y Jordi Cruz se vio obligado a intervenir al ver que Bibiana Fernández estaba al borde del desmayo. “¿Quieres salir a que te vean los sanitarios?”, le preguntó el chef a Bibiana. La invitada agradeció el gesto de Jordi y salió de la chaquetilla que le unía a Anabel para ser atendida por los médicos. “No queremos que pase lo mismo que le pasó a Carmen Lomana”, afirmaron Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

Si bien Bibiana no se desmayó, el recuerdo del accidente de Carmen Lomana en MasterChef Celebrity 3 pasó por las cabezas de todos. Por suerte, Carmen, aunque no pudo terminar el cocinado, se recuperó y pudo continuar su participación en aquella edición.

Del mismo modo, Bibiana, tras ser atendida por el equipo médico, volvió al cocinado para acompañar a Anabel en el final de la prueba. Ambas recuperaron la normalidad y el sentido del humor. Incluso Bibiana se atrevió a decir en la valoración que el plato le había preparado ella sola: “Anabel me ha ayudado un poco, pero el trabajo es casi todo mío”. Anabel Alonso no daba crédito, mientras los jueces no podían parar de reír.

Afortunadamente, el amago de desmayo quedó en un susto. A la hora de despedir a ‘Las retales’, los aspirantes de MasterChef Celebrity 7 rompieron a aplaudir y agradecieron la visita de dos grandes figuras de la historia del talent show. ¡Repetirán seguro!