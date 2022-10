Daniela Santiago, la 'mamma' italiana de MasterChef Celebrity 7

Daniela Santiago, aspirante de MasterChef Celebrity 7, no entiende su vida sin las grandes mujeres de su familia que la han inspirado y la han ayudado a formarse como persona. En su día a día e inevitablemente en su cocina, ellas tienen un papel protagonista. No es la primera vez que la actriz menciona a su madre y a su abuela como sus referentes, mujeres fuertes que se desvivieron por hacerse un hueco en la sociedad y, al mismo tiempo, apoyar a sus hijos en su crecimiento personal. Una vez más, Daniela ha querido rendirles un homenaje y agradecerles el inmenso cariño que le han dado.

Daniela ha relatado cómo su abuela y su madre cocinaban mezclando sabores y texturas. Iban probando constantemente para asegurarse de que los sabores casaban. “Eso es lo que he hecho con la pasta di mare”, ha confesado Daniela. “Es una pasta donde hay un sofrito que está bien hecho, donde has incorporado unos frutos de mar que están relativamente bien hechos, pero te falta confianza. Te sobra miedito de vez en cuando”, ha añadido Jordi. En lo que los tres jueces de MasterChef coinciden es que en Daniela hay mano de cocinera. “Hay criterio a la hora de hacer un simple plato de pasta”, ha concluido Pepe. Daniela ya se ha covnertido en la mamma italiana de MasterChef Celebrity 7.

La influencia de su tío Pepe

“Cuando me dan una elaboración siempre le doy el toque de madre porque es que lo llevo dentro. ¿Cómo no lo voy a llevar dentro si siempre he tenido a mi madre al lado?”, destaca Daniela. Para ella, las mujeres de su vida han sido y son sus referentes. La actriz presume de sus raíces y de las mujeres que la criaron. Sin embargo, ahora también ella un espejo en el que se miran muchas jóvenes. Entre ellas, como ya confesó Daniela hace unas semanas, esas dos niñas trans que tiene adoptadas y que la hacen increíblemente feliz.

Esa sensación de seguridad, calma y confianza que Daniela transmite las aprendió, sin duda alguna, también de su querido Pepe, del que Daniela nos habló hace unas semanas. Fue él quien le introdujo en la cocina a través de su restaurante ‘Mi pequeño mundo’. Su recuerdo y los valores que le transfirió son los que hoy, Daniela, quiere expandir a su paso.