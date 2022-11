Ya sabemos qué dos aspirantes se batirán en el esperadísimo final de temporada de MasterChef Celebrity. Tras un programa cargado de tensión, Lorena Castell y Manu Baqueiro han logrado imponerse a María Escoté y Patricia Conde y hacerse con la ansiada chaquetilla de duelista. Lorena la ha conseguido en el primer reto de la noche, en el que Manu Baqueiro se ha tenido que conformar con el segundo puesto. Ha brillado en la última prueba de exteriores, mejorando los platos preparados por María Escoté y Patricia Conde.

A la presentadora vallisoletana, por otra parte, le ha caído una gran bronca. Jordi Cruz ha llegado a decir que ha sido "una absoluta decepción", unas duras palabras de las que Patricia se ha defendido afirmando que estaba nerviosa y bloqueada en esta última oportunidad de colarse en el duelo final. Allí veremos este martes a Lorena Castell y Manu Baqueiro. ¿Quién ganará? Así han sido las primeras pruebas de la gran final.

Aunque regresó, se notaba en sus movimientos que estaba en blanco. Manu intentó animarla y los jueces tomaron el relevo. Se encontraron a Patricia muy retrasada en su cocinado, reconociendo abiertamente que no estaba luchando por convertirse en duelista : "No puedo con tanto estrés, el calor, el sueño, el cansancio… y a Manu le hace tanta ilusión la chaquetilla".

MasterChef Celebrity 7 | Jordi Cruz a Patricia Conde: "Me has decepcionado" RTVE.es

Los finalistas se pusieron manos a la obra para preparar sus platos. Todo iba bien hasta que a Patricia Conde , que ya había dicho antes que estaba despistada, se le desbordó la leche. "No sé ni dónde estoy. Estoy tan cansada, tengo un sueño... ", se lamentó ella. Los nervios pasaron factura a Patricia: agobiada, miró sus preparaciones con aire perdido y acabó saliendo de las cocinas . "Al final te puede todo: el agobio, el cansancio, el estrés, la presión, querer hacerlo bien, no querer quedar mal, y es que al final no puedes controlarlo", aseguraba.

¡Menudo beso más inesperado! Tras programas y programas intentando conquistar a Patricia Conde , Manu Baqueiro se quedó atónito cuando la vallisoletana se lanzó a besarle. Patricia se pintó los labios con el jarabe de violetas de su postre y le dio un pico. Manu no desaprovechó la oportunidad e intentó que le diera otro beso con la excusa de volver a probar el jarabe, aunque no coló.

Manu Baqueiro, directo al duelo final

La crítica más dura se la llevó Patricia Conde. Había tirado la toalla y Jordi Cruz no se cortó a la hora de reprochárselo: "Has sido una absoluta decepción y lo peor de todo es que cada vez que te intentábamos reconducir, parecía que te tomabas a pitorreo nuestras palabras". "Estaba nerviosa, me he sentido bloqueada y sobrepasada", se defendió ella. Los jueces reconocieron su error, y es que se arrepienten de que Patricia pasara a la final y no Isabelle Junot o Nico Abad.

02.41 min Las duras palabras de Jordi Cruz a Patricia Conde

María Escoté, por otra parte, se ganó los elogios del jurado. Frente al despiste de su primera prueba de la noche, la diseñadora disfrutó de cocinar en la prueba de exteriores y consiguió presentar dos platos sabrosos, pese a los fallos de su arroz meloso, con una actitud y una ilusión excepcionales.

Pero el mejor parado fue sin duda Manu Baqueiro. Parece que su nuevo tatuaje le trajo suerte, porque lo dio todo durante la prueba y demostró también su gran compañerismo. Aunque su solomillo tuvo como fallo una mayor cocción de la que requería, fue él quien se llevó la chaquetilla: "Estoy emocionado. No me creo que esté donde estoy". Manu Baqueiro y Lorena Castell se disputarán la victoria de MasterChef Celebrity 7 en el gran duelo final, este martes a las 22:15.