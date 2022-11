Siempre nos pasa lo mismo, les cogemos cariño y ahora tenemos que decirles adiós. MasterChef Celebrity 7 y sus aspirantes se despiden hasta nuevo aviso. Eso sí, menuda final nos han regalado, la guinda del pastel que necesitábamos para cerrar una temporada maravillosa. Todavía estábamos asimilando lo que ocurrió la noche del lunes, cuando Lorena Castell y Manu Baqueiro se midieron en un duelo para recordar, marcado por la tensión, la emoción y un nivel altísimo. Samantha, Pepe y Jordi, orgullosos de ambos aspirantes, probaron sus propuestas. Un menú creado y elaborado por ellos mismos que les dejó sin palabras. A ellos y también a dos grandes chefs: Joan Roca y Massimo Bottura, ambos tuvieron la oportunidad de catar los platos y, lo cierto, es que se quedaron impresionados.

La falta de tiempo llevó al límite a Lorena Castell, que no levantaba la vista de los fogones, a pesar de que tanto su familia y sus compañeros estaban desde la galería animándola. Los contratiempos le jugaron una mala pasada a Manu Baqueiro, que por un momento parecía que iba a abandonar la competición. El apoyo de sus padres y su hermano Alfonso Bassave le dieron la fuerza que necesitaba para remontar y presentar un menú digno de una final. Solo podía ganar uno y los jueces se decantaron por que la ganadora fuera Lorena Castell, una recompensa a todo el trabajo y el sacrificio de estos últimos meses. ¿En qué se inspiró la presentadora para crear sus platos? ¿Cómo reaccionó al ver a su hijo en plató? ¿Qué fue lo que le pasó a Manu Baqueiro? Te contamos, detalle a detalle, todo lo que ocurrió en el duelo final de MasterChef Celebrity 7.

¿Quién le iba a decir a Manu Baqueiro que iba a estar anoche en el plató de MasterChef? Y no como invitado, como duelista. El actor, que ha sido la gran sorpresa de la edición , entró en el plató con muchas ganas. No se lo iba a poner nada fácil a la presentadora. Le han tachado de fiestero, de mujeriego ... pero lo cierto es que ninguna de esas distracciones le impidió ponerse la chaquetilla. No estaba en ninguna quiniela , ni siquiera él mismo apostaba por él. Sin embargo, ahí estaba, más preparado que nunca. Su evolución también fue una de las más notables a lo largo del concurso. "Lorena, prepárate que voy con el cuchillo entre los dientes", advirtió.

La primera en entrar en plató fue Lorena Castell , pletórica por haber llegado hasta el duelo final. Empezó esta aventura asegurando que era la reina de las latas y del microondas y terminó siendo una de las aspirantes que más ha evolucionado a lo largo del concurso. Eso sí, a base de mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio , se ganó a pulso el puesto en esta final. Fue la primera en ponerse la chaquetilla después de arrasar en la primera prueba del programa anterior. Los jueces no se cansaron de alabar su actitud durante todo el concurso, siempre con energía y mucha alegría , incluso en los momentos de más tensión . No conoce el verbo "rendirse" y llegó al duelo a darlo todo. "Que no sea seria no signifca que no sea una persona con dedicación y compromiso", aseguró.

El plató estaba demasiado vacío y eso había que remediarlo. Para apoyar a Lorena Castell, estuvieron anoche los grandes pilares de su vida, su madre Juaqui, su hermano Jordi y su novio Rubén , que no apostaba por ella al principio de la aventura. "Pensé que con lo nerviosa que es, no iba a durar ni dos semanas. Estoy muy sorprendido porque se lo ha currado muchísimo. La verdad que estoy orgulloso, se lo merece", aseguró y a la presentadora se le caía la baba. Para dar ánimos a Manu Baqueiro, estuvieron también su madre Julia, su padre Manuel y su hermano Alfonso , que reconoció que en cuanto el actor saliera del concurso, iba a "temblar Madrid" con la fiesta que se iba a pegar.

Estaba a punto de empezar el duelo y la tensión se notaba en el ambiente. "Quiero felicitarte por el programón que has hecho, por cómo has cocinado, por representar a esas leonas que están ahí arriba y que han peleado como bestias. Te deseo la mejor de las suertes... en la vida", bromeaba Manu Baqueiro. Lorena Castell reconoció que quería una final de chicas, aunque el actor se merecía estar en el duelo. Eso sí, venía con mentalidad ganadora: "Lo siento que te haya tocado una rival como yo, porque hoy vas a perder".

Pepe Rodríguez lo dejó claro: ambos aspirantes se habían ganado su plaza en el duelo: "Han sido los más lineales. ¿Cuándo los has visto de bajón en algún programa? Nunca". ¡ Empezado pronto las primeras lágrimas ! La madre de Lorena no pudo evitar emocionarse al ver a su hija dándolo todo para ganar. Alfonso Bassave, hermano de Manu, estaba cada vez más nervioso. Y es que al duelista se le pasó de cocción la cigala, ingrediente clave en uno de sus platos. "Voy pillado de tiempo", reconocía. Esto descentró un poco al actor, pero no había tiempo de lamentarse y rápidamente decidió volver a repetir la elaboración.

Los jueces no fueron los únicos que probaron y valoraron los platos de los duelistas. Desde el Celler de Can Can Roca, visitó el plató de MasterChef el gran Joan Roca . "Han escogido productos importantes, los estilos es verdad que son diferentes, pero los veo muy bien, animados y bastante seguros de lo que están haciendo", aseguró el chef después de echar un ojo a los menús.

Manu Baqueiro, superado: "No llego, no sé lo que estoy haciendo"

A Manu Baqueiro no le estaban saliendo todas las elaboraciones a la primera. Sus familiares se dieron cuenta de que le pasaba algo y no dejan de animarle, pero no fue suficiente. Los contratiempos, sumados a la falta de tiempo y los nervios del momento, terminaron por bloquear al duelista. "No llego, no sé qué estoy haciendo", confesaba, mientras se llevaba las manos a la cabeza despesperado. La situación le superaba, pero no estaba dispuesto a rendirse: "Tengo que retomar esto como sea, no me puedo permitir, aunque sea solamente porque están aquí mis padres y mi hermano, es no terminar los tres platos en una final de MasterChef. Lo que tengo que hacer es trabajar, lo voy a sacar adelante. Y encima, a ver si puedo ganar".

Su amigo Fernando Andina lo miraba con preocupación desde la galería. "Manu está cansado, le está pasando factura que ha sido el último en prepararse esta prueba y eso se nota", señalaba Pepe Rodríguez. "No me lo merezco", murmuraba el actor, que poco a poco se iba desanimando, aún así no deja de cocinar. "¡Manu! ¿Quieres que baje y te eche una mano?", le gritaba Xavier Deltell, una broma que, al menos, consiguió sacarle una sonrisa.