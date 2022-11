MasterChef Celebrity 7 | El menú de Manu Baqueiro: un homenaje a su tierra y un recuerdo emocionante a su infancia

Entró asegurando que cocinaba "lo justo" y que odiaba la lechuga. Es lo primero que supimos de él culinariamente hablando. Pero hoy, Manu Baqueiro puede decir con mucho orgullo que es subcampeón de MasterChef Celebrity 7. Tras un duelo final apasionante, Lorena Castell se llevó la victoria, pero el actor no tiene nada que reprocharse: "Me hubiera encantado ganar. Pero lo he dado todo y he llegado a la final. Me alegro mucho por Lorena". El menú de Manu Baqueiro fue un agradecimiento infinito a su familia y un viaje a la infancia tan feliz que vivió en Galicia junto a su hermano.

El entrante: receta de cigalas de la abuela Amalia "Este plato es un homenaje a mi abuela Amalia, que de pequeños siempre nos recibía con la mejor empanada de zamburiñas de toda Pontevedra, y cuando había suerte, lo acompañaba de cigalas". Así explicaba Manu su primera creación, mientras que las lágrimas caían por su cara mientras miraba a su familia en la galería. Además del protagonismo de la cigala, el actor quiso introducir un elemento innovador, que encantó a los jueces y que es típico de tierras gallegas: las lías del vino albariño. Tanto los jueces como los invitados, los chefs Joan Roca y Massimo Bottura, destacaron la originalidad de añadir las lías a esta elaoración. Receta de cigalas de la abuela Amalia de Manu Baqueiro RTVE.es

El principal: receta de mero de ida y vuelta Como principal, Manu apostó por el pescado, más concretamente, por el mero. Pero de nuevo haciéndole un guiño a la tierra, ya que lo acompañó de una caldeirada. Además de los ingredientes, los jueces quisieron conocer la historia y la inspiración del plato. Y Manu volvió a compartir sus sentimientos. "Lo primero, he de decir que he escogido el mero porque es el pescado favorito de mi madre. Ella es la persona que más ha creído siempre en mí", confesó. Pero ese plato tenía mucha más historia detrás. "Lo he llamado así porque quería hablar de la familia de mi padre. Es una familia de emigrantes. Y este plato viaja a América y vuelve a Galicia. Por eso es de ida y vuelta". Desde luego que más allá de un tratamiento impecable del gran producto, el proceso creativo desarrollado por Manu en este plato, es de muchísimo nivel. Receta de mero de ida y vuelta de Manu Baqueiro RTVE.es