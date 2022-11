MasterChef Celebrity 7 | El menú de Lorena Castell: un viaje familiar con su hijo Río como guinda final

Lorena Castell llegaba al gran duelo final de MasterChef Celebrity 7 pletórica y llena de confianza. "Si tuviera dudas lo diría, pero hoy lo tengo claro. Voy a ganar", confesaba antes del inicio del cocinado. La presentadora preparó un menú espectacular, con una complejidad altísima y con un contexto que expresaba todo lo que ama a su familia y a sus amigos, pero con un guiño especial al amor de su vida: su hijo Río.

El entrante: suquet thai de gamba roja Tras una prueba intensa donde ambos duelistas sacaron su mejor versión, llegaba el turno de presentar los platos ante los jueces y los invitados: Jordi Roca y Massimo Bottura. Lorena fue la encargada de empezar. Y arrancó con el entrante: un suquet thai de gamba roja. "Lo que más me gusta a mí es viajar y esto es un homenaje a un viaje a Tailandia que hice con mi hermano. He viajado mucho con él. Y aquí mezclo Tailandia y mis raíces catalanas", así presentaba Lorena su primera creación. Todavía entre lágrimas, la presentadora se dirigió a su familia: "He tenido la suerte de tener una familia increíble. Mis padres para mi son muy importantes. Me han enseñado a crecer feliz con cuatro cosas básicas: amor incondicional, respeto, la liberta y la honestidad. Y además me han dado uno de los regalos más bonitos de mi vida que es mi hermano". La Joaqui no podía de parar de llorar en la galería. Receta de suquet thai de gamba roja de Lorena Castell RTVE.es

El principal: fabes cremosas con almejas Superado el entrante, llegó el turno para el principal: fabes con almejas. "Con este plato me voy a India con mi hermano. Las fabes están hechas con una gelatina vegetal y son fabes de judiones con toque de cúrcuma y comino", presentaba Lorena. Después explicó la dedicatoria del plato: "Este se lo dedico a mis amigos. Cuando dejas a la familia atrás según creces, tus amigos son tu familia. Esto va por todos mis amigos que me han hecho pasar noches increíbles, muy locas y de rock and roll". Receta de fabes cremosas con almejas de Lorena Castell RTVE.es