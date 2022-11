Para Manu Baqueiro habría que inventar un nuevo delantal de oro para el más 'ligón' de la séptima edición de MasterChef Celebrity. Le calamos desde el principio y le bautizamos así después de ver cómo el aspirante lo intentaba con todas, sobre todo, con Patricia Conde. La presentadora se convirtió en su crush desde el minuto uno. Aunque el actor no se marcaba limites y también probó suerte fuera de los fogones de Masterchef, al menos, se le vio muy bien acompañado en un bar con la ex concursante María Tomelloso.

Lo cierto es que hemos estado atentos a todos sus movimientos, desde el minuto uno, y teníamos que resolver la duda con quienes mejor le conocen. Los padres y su hermano, Alfonso Bassave, han regresado a las cocinas del programa para apoyar a Manu en la final. Una ocasión que Pepe ha aprovechado para lanzar la pregunta del millón. Ya sabemos de las dotes de ligón que gasta el aspirante (¡con beso de Patricia Conde incluido!), pero ¿por qué Manu no tiene pareja?

Durante todo el concurso, el actor no ha parado de repetir que tiene ganas de buscar una novia formal, así que el chef ha querido indicar un poco más sobre el asunto. “Mi hermano podría tener, no todas, pero las novias que quisiera, pero es un espíritu libre”, ha dicho su hermano. Lo cierto es que de su vida privada poco ha transcencido, más allá de una breve relación que este mantuvo con Lorena Van Heerde, quien fuese Miss España en 2001, a finales de 2013, mientras el trabajaba en la serie Amar es para siempre.

03.06 min Patricia Conde no se corta y rechaza a Manu Baqueiro

Sobre el asunto, sus padres son algo más críticos con su hijo menor. “No se centra”, responde su padre y su madre añade que “él piensa que es muy joven” y que quizá aún cree que tiene tiempo para encontrar a su gran amor. Bueno, quizá no haya que preocuparse tanto. Dicen que el amor no tiene edad y que nunca es tarde, y esto vale ¡incluso para Manu Baqueiro!