MasterChef Celebrity 7 | Manu Baqueiro vs Lorena Castell: un duelo marcado por la amistad y la deportividad

En MasterChef Celebrity 7 hemos visto que la competición dio lugar a algún momento de tensión puntual. Pero nada más. Y en este duelo final, Manu Baqueiro y Lorena Castell han demostrado que se puede ser a la vez rivales y amigos. Su actitud durante el último cocinado ha sido ejemplar y ambos han disfrutado al máximo, queriendo ganar pero alegrándose también por el trabajo bien hecho de su adversario.

Al entrar al plató, Lorena confesaba que no estaba muy nerviosa, pero que "ver todo tan vacío" imponía. Por su parte, Manu entraba eufórico y presumía de chaquetilla ante los jueces: "Eh, jefes. ¿Habéis visto cómo me queda?". A continuación, la presentadora y el actor se fundieron en un sincero abrazo, lo que no pasó desapercibido para los jueces: "Sois un gran dúo".

Antes de empezar el gran duelo final, los jueces repasaron la trayectoria de ambos en MasterChef Celebrity 7. Jordi se dirigió a Lorena con unas bonitas palabras: "A los que no te conocíamos antes, no has conquistado con tu compromiso y tus ganas de pelear hasta el final, siempre con humor". Por su parte, Samantha quiso agradecer a Manu su trabajo y su alegría.