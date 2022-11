Lorena Castell siente verdadera adoración por su hijo. Le tuvo con 39 años y le quiere más que a nada. Por eso se ha emocionado tantísimo cuando le ha visto aparecer en las cocinas de MasterChef Celebrity en pleno duelo contra Manu Baqueiro. Lorena ha dejado aparcada la presentación de su plato ante los jueces para ver a Río, protagonizando un momento que ha llegado al corazón de todos, también Pepe Rodríguez, que no ha podido evitar que se le saltasen las lágrimas.

Río, la luna de Lorena Castell

El novio, la madre y el hermano de Lorena no se han querido perder este duelo para apoyar a la presentadora. No han sido sus únicos invitados: cuando iba a presentar su postre se ha dado cuenta de su hijo también se encontraba allí y ha cruzado la cocina sin dudarlo para verle y darle un beso.

Su postre, bautizado Eclipse lunar, ha estado dedicado precisamente a Río. "Al final la luna es un cuerpo celeste que gira alrededor de un planeta. Yo tengo a mi hijo Río, que es mi luna, y yo soy su planeta favorito. Al final es lo más bonito que tengo en este mundo", ha asegurado muy emocionada Lorena Castell, tanto que ha acabado llorando. No puede vivir sin él: "Es la persona que más he echado de menos durante este programa. Se me ha hecho durísimo. Pensaba que lo iba a poder llevar mejor, pero es que lo quiero tanto… Me lo paso tan bien con él, es tan divertido… Voy a intentar hacer lo que hicieron mis padres conmigo, darle cariño, darle comprensión". Su Eclipse lunar lleva gelatinas y palomitas por Río: le encanta la gelatina y, cuando van juntos al cine, comen palomitas juntos.