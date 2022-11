La amistad entre Manu Baqueiro y Fernando Andina va mucho más allá de las cocinas y lo hemos comprobado en directo en esta séptima edición de MasterChef Celebrity 7. Ambos son actores, con casi la misma edad (44 y 46 años respectivamente), solteros, sin hijos, y con una actitud y un desparpajo que contagian. Se han convertido prácticamente en hermanos durante el programa, y en la final, Fernando Andina lo apostaba todo por él: “A Lorena le tengo mucho cariño, pero Manu es familia”.

Se reunieron todos los aspirantes de la temporada para presenciar y disfrutar del duelo final entre Lorena Castell y Manu Baqueiro. Algunos como Isabelle Junot contaron que han seguido cocinado después del programa. Patricia Conde estaba feliz por haber llegado a la final. Y Fernando Andina, ha aprovechado el tiempo en casa de Manu Baqueiro pasándoselo muy bien en la playa.

Fue Pepe Rodríguez quién le sacó el tema: “Me han dicho que has ocupado su casa, que montas un montón de fiestas”. Y el propio Manu Baqueiro lo ratificaba: “Ya me dijo Raquel Meroño que pasó por delante de mi casa de Tarifa y había un fiestón montado. Y pensé en Fernando Andina que tiene las llaves”.

Fernando Andina, quinto expulsado

Fernando Andina nos ha demostrado sus habilidades culinarias durante cinco semanas hasta que un postre fallido le condenó a la expulsión. Se fue muy contento con esta experiencia gastronómica, y su amigo, su compañero y su ‘bro’ Manu Baqueiro le dedicó unas bonitas palabras:

“Si me dicen alguien a quien quisiera ganando el programa, o llegando lo más lejos posible sin incluirme a mí, serías tú, amigo y cómplice Fernando Andina . Ha sido una gozada compartir esta experiencia juntos. Hemos reído, sufrido, cocinado… y siempre te has dejado la piel. Se te ha visto como eres: Íntegro, educado, sensible y noble. Si hay repesca, tengo a mi favorito, no hay duda. Nos vemos pronto en los fogones, en los bares, en Tarifa o donde sea. Love u bro.”