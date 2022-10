MasterChef Celebrity 7 | Fernando Andina: "La cocina ha sido como un bichito que ha entrado en mí y no le voy a dejar salir"

Cinco programas dan para mucho, y Fernando Andina ha demostrado que es capaz de meterse a la gente en el bolsillo por su belleza -interior y exterior-, su compañerismo, su talento y su esfuerzo en todo lo que hace. Su paso por MasterChef Celebrity 7 ha puesto en evidencia que Manu Baqueiro es casi parte de su familia y no descarta ver ganadora a Isabelle Junot. En su charla con RTVE.es también confiesa que tras su paso por el programa ha hecho una “desconexión culinaria”.

PREGUNTA: ¿Cómo valoras tu paso por MasterChef Celebrity 7?

RESPUESTA: Ha sido una experiencia inolvidable, un viaje supersónico, un aprendizaje, una cura de humildad. Sin duda repetiría.

P: ¿Pensabas congeniar tan bien con alguien como lo has hecho con Manu Baqueiro? ¿Con qué otro compañero o compañera has tenido más afinidad?

R: Con Manu Baqueiro ya congeniaba de antes. Hace mucho que nos conocemos, es como si fuera de mi familia. Luego he tenido mucha complicidad con muchos, pero si me pedís algún nombre concreto me quedo con Patricia Conde, María Zurita y Pepe Barroso.

P: ¿Sigues pensando en Isabelle y Manu como tus candidatos a la victoria final? ¿Por qué ellos?

R: Sí, sigo pensando en ellos. Isabelle lo hace muy bien, cocina muy bien y es una mujer inteligente que domina la escena. Y Manu Baqueiro por su evolución, cada programa que pasa mejora. Y además el tío cae muy bien. Ambos son mis apuestas.

P: ¿Has seguido cocinando o has hecho un parón de desconexión?

R: Claramente, lo segundo. He hecho cosas pequeñas, pero nada de alta cocina o muy elaborado. Necesitaba un descanso de fogones y lo he llevado a rajatabla. Sé que volveré a cocinar porque la cocina ha sido como un bichito que ha entrado en mí y no le voy a dejar salir. Pero entre el programa y la preparación que hice las semanas previas necesitaba un descanso.

02.39 min Fernando Andina rompe su camisa como Hulk

P: En tu despedida le dijiste a Pepe que "has conocido una disciplina a la que le hacías poco caso pero que te fascina". ¿Te gustaría combinar cocina e interpretación de alguna manera?

R: Yo tuve un restaurante 8 años y lo compaginé con mis proyectos como actor. Si me preguntas si repetiría, te digo que tendría muchas dudas.

Por otro lado, veo a compañeros colaborar en programas de cocina en la televisión, pero yo no me lo planteo. La vida televisiva de Fernando Andina vinculada a la cocina termina por todo lo alto con MasterChef Celebrity 7.

P: Dinos 3 personajes históricos que sentarías en tu mesa para sorprenderles con una buena cena

R: Primero Jesús de Nazaret, para que me cuente todo lo que hizo en su época. El segundo, John Lennon, que es un personaje que me interesa muchísimo. Y por último, al maestro Joaquín Sabina. Sería una cena espectacular.

P: ¿Qué proyectos profesionales puedes adelantarnos?

R: Pues lo más inmediato es estrenar este viernes ‘Sagrada Familia’ que dirige Manolo Caro, y que se estrena en una conocida plataforma. Estoy seguro de que os va a gustar porque es muy divertida y tiene un reparto increíble.