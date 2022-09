MasterChef Celebrity | ¿Quién es Daniela Santiago?

Supo quién era desde que tuvo uso de razón. No fue un camino fácil, bullying, insultos... El acoso la llevó de Málaga a Madrid, escapando de las habladurías a un lugar donde poder sentirse más libre y ser ella misma. Cuando empezó a trabajar, Daniela Santigo tenía claro cuál era su objetivo: ahorrar para poder pagarse la operación de cambio de sexo. Primero probó suerte con la noche, se dedicaba a bailar en las discotecas. También fue maquilladora, peluquera y teleoperadora. Sin embargo, no conseguía reunir el dinero que necesitaba y veía muy lejos la posibilidad de someterse a la cirugía que iba a cambiarle la vida. Su madre le hizo el mejor regalo que podía darle y asumió los gastos, 30000 euros en total. La actriz no se olvida de la frase que le dijo entonces: "Te he dado vida una vez y me siento culpable de que no hayas nacido como realmente eres. Si te la tengo que volver a dar, yo te la doy".

Ahora es un referente para la comunidad LGTBIQ+. El camino no ha sido fácil, pero no fue motivo suficiente para dejar de intentarlo. Poco a poco, sus sueños se fueron cumpliendo, incluso los más inverosímiles. A los 37 años se presentó a un casting que le cambió la vida, todavía más. Javier Ambrossi y Javier Calvo le dieron la oportunidad que le abrió las puertas de una industria que ya acariciaba con la punta de los dedos cuando participó en la película Todo sobre mi madre: ser actriz. Entonces solo tuvo un pequeño papel en el que interpretaba a una prostituta, mientras que en esta era la gran protagonista.

Daniela Santiago dio vida a La Veneno en la popular serie del mismo nombre que arrasó en 2020. Su gran parecido físico con el personaje la ayudó a conseguir el papel. La actriz vio cómo el público y la crítica aplaudían su actuación, que le sirvió para llevarse a casa un Premio Ondas y arrasar en los Premios Feroz y los Forqué. La serie no solo tuvo éxito en España, si no que también triunfó a nivel internacional.