Una semana más nos adentramos en la casa de unos de los rostros más famosos de nuestro país. Esta vez visitamos la casa de Soraya Arnelas. Quedó segunda en su edición de 'Operación Triunfo' y también nos representó en Eurovisión en 2009 con su canción “La noche es para mí”. Es una mujer de bandera y con las ideas muy claras, hemos podido conocerla mejor en ‘Plan de tarde’.

La reina de la casa es la hija de Soraya, Manuela, de 5 años . La pequeña tiene una habitación espectacular en tonos rosas y con una decoración propia de su edad, con una pequeña biblioteca con cuentos incluida. Dentro de poco, según la artista, Manuela empezará a compartir su habitación con Olivia, la otra hija de la pareja , que acaba de cumplir un año y que pronto dejará la cuna de la habitación de sus padres. “Las tardes son de ellas, no se hace otra cosa”, dice Soraya aludiendo al claro ajetreo que deben de tener ambos padres con dos niñas tan pequeñas.

Soraya confiesa cuál será la canción de su baile nupcial

Su pareja también ha aparecido en este tour por su casa. Miguel Ángel trabaja en casa en un espacio reservado para las necesidades profesionales del matrimonio. Está decorado con una mesa para él y un espacio con un micrófono y unas guitarras para ella. Ahí también guardan algunos tesoros de su vida. La cantante no ha dudado en enseñar su tarjeta del casting de ‘Operación Triunfo’.

Ambos han señalado al programa la canción que sonará en su baile nupcial cuando, por fin, se casen tras tener que posponerlo en varias ocasiones por el COVID-19. La canción elegida será “Have you ever really love a woman”, de Bryan Adams.