Soraya Arnelas se ha unido al cantante Lorca para reversionar un exitoso tema que han traído en primicia a ‘La Hora de la 1’ porque se estrena el viernes a las 0:00 horas. Se trata del éxito de 'Bésame en la boca' y aunque ahora mismo la cosa no está mucho para besos, ellos pretenden hacernos bailar con esta nueva versión.

La idea surgió en el confinamiento por parte de Soraya. Hablaron por Instagram y dijeron: “Cuando acabe todo esto porque no damos brillo y hacemos una versión”. Y así lo han hecho.

Soraya le confesó a Lorca que ‘Bésame en la boca’, le parecía el tema más sexy del pop español actual. Y claro, cuando le confesó ese amor dijo: “oye por qué no hacemos algo”. Además, coincide con el 20 aniversario de la canción.

Soraya sobre su maltrato: “Me ha tocado vivir un capitulo que no me apetece rascar”

Hace unos días la cantante confesó que “fue una mujer maltratada” antes de entrar en OT. Y sobre eso también le han preguntado en el matinal de TVE. Ella ha respondido: “Yo soy una mujer como todas, me ha tocado vivir un capitulo que no me apetece rascar, porque forma parte de mi pasado. No me siento abanderada de nada, creo que esto nos puede pasar a todas, pero sí quiero dejar claro que en el momento que nos pasa tenemos que ser fuertes para saber que eso no está bien. Hay que saber pedir ayuda”.

“A Soraya OT le cambió la vida en muchos sentidos.



Según la cantante, este tipo de cosas “cada una lo vive a su manera”: “Yo nunca he sentido vergüenza. Forma parte de mi pasado y ahí se va a quedar”, añade.