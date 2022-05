Desde que Chanel pisó por primera vez el escenario de Turín para ensayar ese SloMo que nos vuelve locos, sus fans internacionales y buenas críticas de la prensa especializada crecen como la pólvora. Unas noticias que nos hacen ansiar, cada vez más, la llegada de esa gran final de Eurovisión del próximo 14 de mayo. Y para amenizar esta angustiosa espera, España Directo ha preparado un especial con invitados eurovisivos de lujo. Karina, Micky, Azúcar Moreno, Serafin Zubiri y Anabel Conde ya han visitado el plató del programa para recordar ese año en el que nos representaron en el festival y volver a entonar esa canción que tanto marcó en su carrera musical. Soraya Arnelas tampoco ha querido perderse este homenaje y ha sido la última invitada en rememorar ese La noche es para mi del 2009 en Moscú.

La cantante emprendió su viaje para el recuerdo justo en un año lleno de tristes momentos , como la muerte de Michael Jackson , la entrada de la eurozona en una de las crisis económicas más duras o la declaración de la Gripe A como pandemia según la OMS. Sin embargo, estos sucesos no impidieron que la alegría, la vitalidad y el carisma de Soraya Arnelas pusiese en pie a Europa con una pegadiza canción que era inevitable no bailar. Un contexto muy parecido al actual, con un parentesco en común, porque tanto ella como Chanel son dos artistas completas que cantan, bailan, interpretan y brillan poniendo en pie a todo el que la ve. ¡Y en ambas el vestuario es también protagonista !

Y como anécdotas…

¿Sabes qué se lleva en la maleta un representante de Eurovisión? Pues según cuenta la invitada “cuando viajas al país anfitrión del festival, siempre te llevas a un estilista y unas 8 o 9 maletas”, así que lo de cuatro prendas en modo fin de semana no son suficientes.

Soraya Arnelas con Ana Ibáñez y Àngel Pons en el plató especial Eurovisión de España Directo RTVE.es

Arnelas también desvela como anéctoda que casi no llega al escenario porque, resulta que “a 15 minutos de tener que salir a cantar, no me dejaban entrar con la acreditación que me habían dado. Llegué asfixiada”. Otro dato curiosos es que el escenario ruso ha sido el más grande de la historia, con unos 50 metros de largo por 25 metros de fondo: "era imposible bailárselo entero”. De allí no solo se llevó la experiencia, sino que los dos bailarines que estuvieron con ella “siguen trabajando conmigo, y como dato bonito, uno es ucraniano y el otro ruso”. Anima que toda aquella persona "que tenga la oportunidad que lo haga, porque ser la elegida para representar a tu país es histórico, merece la pena" y te cambia la vida.

Una vida y una carrera marcada por la música y es que la artista sigue cantando, girando por el país y deleitando con su voz y poderío.

