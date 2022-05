Una de las mejores opciones para ir abriendo apetito a esa final de Eurovisión del 14 de mayo es ir bailando al ritmo de Chanel y su SloMo. Aunque, cierto es, que otra forma de calentar motores y amenizar el tiempo de espera es echar la vista atrás y recordar a alguno de los artistas que nos han representado a lo largo de la historia del Festival. Para ello, España Directo ha preparado un especial con invitados de lujo que nos hacen cantar los mejores temazos eurovisivos. La primera en pisar el mágico plató del programa ha sido Karina, que viajó a Dublín en 1971 con su En un mundo nuevo. Tras rememorar ese segundo puesto alcanzado, el siguiente visitante ha sido Micky, que se subió a las tablas londinenses en 1977 para entonar ese Enséñame a cantar.

¿Quién le enseñó a cantar?

Pues según cuenta la famosa letra: “tenía triste el corazón y necesito amar”, sin embargo, ese no fue el verdadero motivo por el que empezó a cantar. Cuenta el artista que su padre “estaba destinado en Jordania y uno preguntó quién quería pertenecer a un coro inglés”, a lo que Micky se animó enseguida y “a partir de ese momento: villancicos, teatro, rock ‘n’ roll y Eurovisión”. Puede ser que gracias a esa experiencia previa, el artistas solo tuviese “los nervios necesario, los que son importantes y positivos”. Una seguridad y belleza de la que se enamoró la representante holandesa Heddy Lester: “vino a la cena de despedida con un arenque y mi mujer me dijo que me lo tomase”.