Con la de este año ya serán 66 las ediciones de Eurovisión con las que hemos cantado, bailado, reído y llorado. Una cifra que se cumplirá el próximo 14 de mayo cuando Chanel se suba al escenario para deslumbrar con su SloMo y que podremos ver en directo en La 1 y en RTVE Play. Pero hasta que ese ansiado día llegue, España Directo ha preparado un delicioso aperitivo con invitados eurovisivos muy especiales. Karina y Micky han sido los primeros en visitar el plató del programa para rememorar su paso por el festival y revivir las canciones que le llevaron a un viaje internacional inolvidable. Homenaje al que se ha unido el dúo Azúcar Moreno con Bandido y sus recuerdos en Zagreb, en 1990.

Una actuación llena de anécdotas

Las hermanas Salazar tienen arte hasta para salir intactas de cualquier percance. Como el que les ocurrió en plena fiesta eurovisiva, y es que resulta que tuvieron que empezar la canción dos veces porque en la primera ocasión no les sonó el sonido pregrabado electrónico que llevaban preparado y que les servía de guía para comenzar a cantar: “esa música tan moderna no la podía hacer la orquestra que había en directo, pero no nos la pusieron y tuvimos que volver a salir”.

01.53 min Festival de Eurovisión 1990 - Azúcar Moreno cantó "Bandido"

Toñi y Encarna eran un dúo ya querido antes de pisar el escenario de Zagreb, por ello, el país entero sufrió cuando vivieron ese fallo de sonido. Accidente que no les perjudicó, porque con su Bandido inauguró una época musical muy buena que les ayudó a apuntalar su éxito.