El Benidorm Fest ha vuelto a celebrar la música con su edición especial Benidorm Fest Stars. Un programa homenaje para todos los participantes que estuvieron en la preselección española para Eurovisión. ¿Cómo han cambiado sus vidas desde su paso por el Benidorm Fest? ¿Qué nuevos proyectos han emprendido? El show ha recordado las canciones con las que se presentaron, pero también ha sido plataforma para el estreno de sus nuevos trabajos y traen muchas después de un año de éxitos musicales.

Es el caso de las Tanxugueiras que aprovechado esta celebración para presentar uno de sus nuevos temas. El trío de pandereteiras fue una de las propuestas más populares del concurso desde el principio y lograron el mayor número de televotos de los espectadores. Fue el voto del Jurado el que terminó apartándolas de su camino hacía Eurovisión, pero eso no frenó su salto al éxito.

Letra traducida de Pano Corado (Pañuelo colorado)

Tengo un pañuelo en el baúl

Un pañuelo de todos los colores

Aquellos que lo quieren negro

No se merecen amores



Aquellos que lo quieren negro

No se merecen amores

Aquellos que lo quieren negro

No se merecen amores



Vísteme, arco iris

Vísteme, arco colorido

Revienta las viejas cadenas

De los amores presidiarios



Revienta las viejas cadenas

De los amores presidiarios

Para qué quieres el pelo

Si no sabes peinarlo

Ai alalá aialala

Ai alalá aialala



Para qué quieres amores

Si no sabes amar

Ai alalá aialala

Ai alalá aialala

Ai alalá aialala

Ai alalá aialala



Pañuelo de todos los colores

Ai alalá aialala

Ai alalá aialala

Revienta las cadenas

Ai alalá aialala



Pañuelo de todos los colores

Revienta las cadenas

Ai alalá aialala



Para qué quieres el pelo

Si no sabes peinarlo

Para qué quieres el pelo

Si no sabes peinarlo

Para qué quieres amores

Si no sabes amar



Para qué quieres amores

Si no sabes amar

Te voy a dar un cariño

Un cariño acariñado

Te voy a dar un cariño



Un cariño acariñado

Te voy a dar un cariño

Colorido de todos los colores

Te voy a dar un cariño

Coloreado de todos los colores



Te quiero, te quiero, prenda mía

Te quiero, te quiero, alma mía

Te quiero, te quiero, prenda mía

Te quiero, te quiero, alma mía

Te quiero, te quiero, prenda mía

Te quiero, te quiero, alma mía

Te quiero, te quiero, prenda mía

Te quiero, alma mía



Para qué quieres el pelo

Si no sabes peinarlo

Para qué quieres el pelo

Si no sabes peinarlo

Para qué quieres amores

Si no sabes amar

Para qué quieres amores

Si no sabes amar



Tengo un pañuelo en el baúl

Un pañuelo de todos los colores

Aquellos que lo quieren negro

No se merecen amores



Vísteme, arco iris

Vísteme, arco coloreado

Revienta las viejas cadenas

De los amores presidiarios