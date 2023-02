La banda de indie pop The Busker representarán a Malta en Eurovisión 2023. Los jóvenes arrasaron con el televoto tras recibir 80 puntos en el MESC 2023 a los que se sumaron los 41 puntos recibidos por el jurado profesional. "Dance (our own party)", el tema que defenderán en Liverpool, se impuso con una diferencia de 36 puntos a "In the silence". Completó el podio de la preselección nacional de malta la canción "Up."

El grupo toma el relevo de Emma Muscat, la abanderada del país en Turín 2022. "I am what i am" quedó eliminada en su semifinal. The Busker actuarán en la Primera Semifinal de Liverpool, que se celebrará el próximo 9 de mayo en el M&S Bank Arena.

Nathan con "Creeping walls" fue la encargada de abrir la gala final. El broche lo puso Stefan Galea con "Heartbreaker" . "Dance (our own party)", la ganadora de la noche, recibió 41 puntos por parte del jurado profesional y 80 del televoto . Completaron el podio Ryan Hili con "In the silence" (85 puntos) y Matt Blxck con "Up." , los favoritos del jurado profesional (76 puntos).

Esta banda maltesa de indie pop está formada por David "Dav.Jr" Grech (voz, bajo y teclado), Jean Paul Borg (batería) y Sean Meachen (saxofón). The Busker se inspira en bandas pop de la década de los 60 como The Beatles o The Beach Boys . Su andandura musical comenzó publicando covers y música origina en YouTube. En el mercado tienen dos álbumes : Telegram (2017) y Ladies and gentlemen (2018).

Letra de "Dance (our own party)"

Wait, there

Can you speak up just a little louder?

I'm a little bit lost, oh

Fucked up

Might be the drink or the socialties of anxiety

The tension I'm getting

This is our true, oh

I can't focus, should know this

When did it get suck and I'm gone

I feel better in my sweater

I got my celular, I play songs you know

But hey, wait, what you say?

Do you wanna dance?

Do you wanna dance?

Do you wanna dance?

Do you wanna dance?

It's on

Go outside for the very first try, I can save the night

If you are keen, dancing with no shoes

I can offer you, get you in the groove

The tension I'm getting

Another moment would've been too much

It's really my own party, my own party, my own party

I feel better in my sweater

Got the radio, is this a song you know?

But hey, wait, what you say?

You might also like

Due Vite

Marco Mengoni

D.G.T (Off and On)

Theodor Andrei

Checkmate

Brooke Borg

Do you wanna dance?

Do you wanna dance?

Do you wanna dance?

I feel better in my sweater

Got the radio, is this a song you know?

But hey, wait, what you say?

Do you wanna dance?

Do you wanna dance?

Do you wanna dance?

Do you wanna dance?

Do you wanna dance?

Do you wanna dance?