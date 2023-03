Teya y Salena han estrenado "Who The Hell Is Edgar?", el tema con el que representarán a Austria en Liverpool 2023. La pareja musical fue seleccionada por la emisora pública austriaca, la ORF, el pasado mes de enero. Este pop enérgico, compuesto por ellas dos, intentará poner en pie a los espectadores de la 67º edición del Festival de Eurovisión.

Las artistas suceden a “Halo”, el tema con el que DJ LUM!X y Pia Maria no consiguieron clasificar a Austria para la final de Turín 2022. Teya y Selena actuarán en el Segunda Semifinal que se celebra el 11 de mayo en el M&S Bank Arena. Con el cambio del sistema de votación anunciado por la UER, el dúo luchará por conseguir el ansiado billete a la Gran Final.

Con respecto a Salena , la joven de 24 años creció en el seno de una familia musical y tuvo sus primeras experiencias con el canto siendo una joven adolescente. Debido a las grabaciones y actuaciones televisivas en The Voice of Germany , se trasladó a vivir a Berlín y Colonia. En el programa de la televisión alemana mostró la diversidad de su gama pop y RnB. Después de un tiempo se dio cuenta que no era necesario haber dejado su hogar y en 2019 regresa a Viena , donde se le abrió un montón de nuevas oportunidades. Salena dio el paso de trabajar de manera autónoma como cantante profesional y participó en varias rondas preliminares para la elección del representante de Austria en Eurovisión.

Tras la victoria, el mejor resultado del estado alpino lo logró César Sampson en Lisboa 2018 con su tan conocido “Nobody but You” . El cantante alcanzó por primera vez la medalla de bronce para su país en el certamen europeo. El año pasado, el dúo formado por DJ LUM!X y Pia Maria no lograron clasificar a su país para la Gran Final de Turín 2022 con el tema animado “Halo” .

Letra de “Who The Hell Is Edgar?”

Oh, it's not me, it's Edgar

Who the hell is Edgar?





There's a ghost in my body and he is a lyricist

It is Edgar Allan Poe, and I think he can't resist

Yeah, his brain is in my hand, and it's moving really fast

Mhm

Don't know how he possessed me, but I'm happy that he did

'Cause this song is feeling special, and is gonna make me rich

Yeah, the words are spilling out, what the heck is this about?

Mhm





Oh, mio padre, there's a ghost in my body

Oh-oh-oh-oh-oh-oh





Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Po¿, Poe, Poe

Edgar Allan, Edgar Allan

Poe, Po¿, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Edgar Allan Poe





Maybe I should call a doctor or an exorcist

Maybe someone out there knows where Shakespeare is so I can get a taste

What's your IPI? Where's the A&R?

Girl, call Universal, you're about to be a star





Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Edgar Allan, Edgar Allan

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Edgar Allan

(Who the hell is Edgar?)