Eurovisión 2023

Blanca Paloma es la representante de España en la 67º edición de Eurovisión. La ilicitana se hizo con su pasaporte a Liverpool tras ganar la segunda edición del Benidorm Fest, la preselección española para elegir al representante de Eurovisión. La artista arrasó en la final del certamen alicantino con 169 puntos, el jurado profesional le otorgó 94 puntos mientras que los espectadores (televoto y demoscópico) le dieron 75. "Eaea", el tema que Blanca Paloma defenderá en Liverpool el próximo 13 de mayo, se impuso por una diferencia de 24 puntos a la otra gran favorita, "Quiero arder" de Agoney.

La artista alicantina tomará el testigo de Chanel, la ganadora de la primera edición del Benidorm Fest y abanderada española en Turín 2022. "SloMo" logró un histórico tercer puesto en la Gran Final de Eurovisión, el mejor resultado de España en 27 años. Blanca Paloma no solo intentará superar la hazaña de la catalana sino que luchará por lograr la tercera victoria de España en el certamen europeo.

Letra de "Eaea"

Ya la ea ea …

Ay ven a mí niño mío

AH AH AH

Ay ven a mí niño mío

duerme a mi vera

que en mi pecho hay abrigo

abriguito pa´ tus penas.

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

LAGRIMITAS DEL NILO.

NOCHES EN VELA.

MI NIÑO CUANDO ME MUERA

QUE ME ENTIERREN EN LA LUNA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

TOAS LAS NOCHE MENOS UNA.

Ay ven a mí niño mío

AY NIÑO MÍO, CHIQUITO MÍO

Chiquito de mis amores

que en la noche me iluminan

tus ojos soles.

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

LAGRIMITAS DEL NILO.

NOCHES EN VELA.

MI NIÑO CUANDO ME MUERA

QUE ME ENTIERREN EN LA LUNA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA.

Vamos allá la Blanca Paloma

MI NIÑO CUANDO ME MUERA

QUE ME ENTIERREN EN LA LUNA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

TOAS LAS NOCHES MENOS UNA.

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

LAGRIMITAS DEL NILO.

NOCHES EN VELA.

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA.