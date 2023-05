Eurovisión 2023

Blanca Paloma volvió a participar en el Benidorm Fest y consiguió su sueño. El año pasado, en la final, obtuvo la quinta posición con "Secreto de agua", la canción que forma parte de la serie documental de RTVE Play, Lucía en la teleraña. Lo volvió a intentar este año con "Eaea", un tema de nuevo flamenco escrito por ella junto a José Pablo Polo que ahora suena en Eurovisión.

Blanca nació en Elche y se formó en Bellas Artes, aunque también es escenógrafa y vestuarista de teatro. No es la única en su familia que le apasiona la música. Su hermana Sara Ramos participó en la primera edición de Eurojunior en 2003.

Letra de "Eaea"

Ya la ea ea …

Ay ven a mí niño mío

AH AH AH

Ay ven a mí niño mío

duerme a mi vera

que en mi pecho hay abrigo

abriguito pa´ tus penas.

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

LAGRIMITAS DEL NILO.

NOCHES EN VELA.

MI NIÑO CUANDO ME MUERA

QUE ME ENTIERREN EN LA LUNA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

TOAS LAS NOCHE MENOS UNA.

Ay ven a mí niño mío

AY NIÑO MÍO, CHIQUITO MÍO

Chiquito de mis amores

que en la noche me iluminan

tus ojos soles.

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

LAGRIMITAS DEL NILO.

NOCHES EN VELA.

MI NIÑO CUANDO ME MUERA

QUE ME ENTIERREN EN LA LUNA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA.

Vamos allá la Blanca Paloma

MI NIÑO CUANDO ME MUERA

QUE ME ENTIERREN EN LA LUNA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

TOAS LAS NOCHES MENOS UNA.

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

LAGRIMITAS DEL NILO.

NOCHES EN VELA.

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA.