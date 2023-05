¡Menuda sorpresa se han llevado los eurofans! Ni los componentes de Klush Orchestra, ganadores de la pasada edición, ni si quiera el cantante británico Sam Ryder subido en lo alto del Big Ben, la protagonista de la introducción del Festival de Eurovisión 2023 ha sido, nada más y nada menos que... ¡Kate Middleton! La princesa de Gales se ha colado de una forma inesperada en el vídeo de presentación de la Gran Final del certamen. ¿Qué hacía en el openning la esposa del príncipe Guillermo? ¡Te lo contamos!

Se trata de un vídeo que lleva el lema de "Unidos por la música" y que ha dado la bienvenida a los eurofans, que esperaban con ansias la Gran Final del certamen. Kate Middleton demuestra su destreza artística tocando el piano "Stefania", la canción que ganó el año pasado, y luciendo un espectacular vestido asimétrico en color azul. Lo cierto es que nadie se esperaba ver a la realeza participando en el Festival de Eurovisión. Su aparición en la pequeña pantalla tan solo ha durado unos segundos, suficientes para que las redes echen a arder. ¡La princesa de Gales no ha pasado desapercibida!

“A royal welcome to the #Eurovision Grand Final �� pic.twitter.com/ioKFjC9oph“