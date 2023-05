¡¡LOREEN GANA EUROVISIÓN 2023!! 4.004 días después de levantar el micrófono de cristal con "Euphoria", la sueca ha vuelto a conquistar Europa, y al mundo entero, con "Tattoo". La nórdica acaba de hacer historia al convertirse en la primera mujer en ganar dos veces el certamen europeo. Tan solo Johnny Logan, representante de Irlanda en 1980 y en 1987, había logrado esta hazaña, hasta esta noche. Pero Loreen también ha conseguido otro hito, lograr la séptima victoria de Suecia en el festival y empatar a victorias con Irlanda. Aunque en Eurovisión siempre hay alguna que otra sorpresa, la sueca ha cumplido con todas las expectativas y pronósticos. Desde que ganara el Melodifestivalen, Loreen se convirtió en la gran favorita y ni el "Cha Cha Cha" del finlandés ni el unicornio de Noa Kirel han podido con ella.

Loreen ha ganado Eurovisión 2023 con 583 puntos (340 por parte del jurado y 243 por parte del televoto). "Tattoo" ha sido la canción más votada por parte de los jurados profesionales (sacándole 163 puntos a Noa Kirel de Israel, segunda para el jurado) y la segunda más votada por parte de la audiencia, tan solo por detrás de Käärijä de Finlandia, quién ha recibido la estratóferica cifra de 376 puntos. Con 583 puntos, Loreen ha recibido la tercera puntuación más alta de la historia del festival. El record lo sigue ostentando el portugués Salvador Sobral con 758 puntos (Kiev 2017), seguido de los ucranianos Kalush Orchestra con 631 puntos (Turín 2022).

Al igual que dice su canción, esta victoria para ellá estará siempre grabada en su piel como un tatuaje. Loreen ha realizado una de las actuaciones más icónicas de la noche, y que pasará a la historia del festival entre las más memorables. La sueca ha hecho vibrar a los espectadores presentes en el M&S Bank Arena de Liverpool, pero también a los que se encontraban en casa. La artista ha conseguido el doblete gracias a "Tattoo", un tema dance pop en la que evoca el amor más sublime y trascendental que pueda existir entre dos seres humanos. La canción ganadora de la 67ª edición de Eurovisión es muy especial para Loreen, la artista siente que "Tattoo" tiene un propósito hermoso que va más allá de la competición, donde confluyen las energías y la gente resuena con ellas.

La actuacion de Loreen ya olía a ganadora desde que ha subido al escenario, ya tumbada en su plataforma. El público le ha regalado una sonora ovación que ella ha recogido con un tímido saludo desde las alturas. Los aplausos se han sucedido constantemente durante toda la actuación, culminando con una ovación final ensordecedora. La ganadora de Eurovisión 2012, y ahora también de 2023, no ha dejado jamás de vincularse con el festival que le llevó hasta la gloria. Esta noche, ese publico le ha coronado como la reina absoluta de Eurovisión.

Loreen y Blanca Paloma han compartido un momento muy especial durante la final de Eurovisión . Antes de que la españa subiera al escenario para cantar “Eaea”, la sueca le ha dicho que esta muy feliz de que sea la voz de la representante española que escucha en sus in ears antes de salir a cantar: “Tengo mucho suerte, es muy espiritual” , le ha dicho la ganadora de Eurovisión 2023. Ese hermanamiento es precisamente el espíritu de Eurovision, de compartir sin rivalidades, de unirse por la música.

Loreen es ya historia viva del festival . En Bakú nos enamoró con "Euphoria", para algunos, la mejor canción que ha pasado por el festival. Eso ocurrió hace once años, el 26 de mayo de 2012 para ser exactos. La sueca logró aquella noche la quinta victoria de Suecia en Eurovisión. Tres años después, Måns Zelmerlöw logró la sexta y hoy, Loreen ha logrado la tan ansiada séptima victoria de Suecia . De este modo, el país escandinavo consigue empatar en victorias con Irlanda . A pesar de ser la gran favorita, Loreen ha demostrado durante toda la semana una serenidad admirable, concentrándose plenamente en su actuación y haciendo caso omiso a los pronósticos que vaticinaban su victoria: "Para ser honestos, ni siquiera he pensado en ello. Mi cuerpo, mente y alma estaban focalizados únicamente en la actuación ". No pensaba en su victoria, pero finalmente ha ocurrido y la sueca ha dejado salir a su niña interior. Loreen nunca esperó ganar, pero finalmente ha ocurrido y lo ha celebrado como hace once años, con la frescura y la inocencia de una niña.

Loreen ha vuelto a confiar en los mismos compositores con los que logró su primera victoria en Eurovisión, Peter Boström y Thomas G:Son. Estas dos personas son los artífices del éxito de "Euphoria" y de "Tattoo", el tema ganador. Estas dos propuestas son muy diferentes pero igual de mágicas para Loreen: "Al entrar al estudio, la conexión entre la canción y yo se hizo aún más fuerte, y la creatividad fluyó de manera natural. En solo una o dos horas, la canción estaba lista. Es algo verdaderamente mágico, cuando permites que la mente no interrumpa y solo cantas, dejándote llevar las sensaciones que se presentan". Por ahora, el tema acumula más de 57 millones de reproducciones en las plataformas digitales, una cifra que aumentará durante las próximas semanas, siguiendo el camino de la de Bakú 2012 con 150M. ¿Logrará "Tattoo" superar a "Euphoria"?

Una impresionante puesta en escena, ambientada en un árido desierto, ha complementado la épica canción de Loreen. La sueca ha comenzado su actuación atrapada entre dos grandes pantallas que restringían sus movimientos, y obligándola a cantar tumbada. A medida que avanzaba la canción, Loreen ha ido ganando terreno, escapando así de las ataduras que la oprimían. La ganadora de Eurovisión 2023 ha terminado su actuación completamente de pie, liberada, fluyendo con la natuaraleza y el viento mientras que gritaba que lo único que le importa es el amor. En definitiva, una actuación liberadora que purifica el alma de la artista . Loreen define su puesta en escena como un espacio lleno de amor, luz, alegría, espiritualidad y naturaleza. " Este es un lugar seguro donde me reconecto con la naturaleza, pongo los pies sobre la tierra y me cargo de la energía que fluye a mi alrededor".

Finlandia, subcampeona de Eurovisión 2023

IT'S CRAZY, IT'S PARTY. El carismático Käärijä nos h traído la fiesta a Eurovisión con "Cha Cha Cha". Nada más escuchar los primeros acordes, el público no ha dudado en seguir los pasos de baile de este tema, que se hizo viral desde que ganaraa el UMK, la preselección nacional del país en Eurovisión. Él, vestido de verde neón, con su ya clásico uniforme de mangas acolchadas y collar de pinchos, y sus bailarines de rosa chillón, con una sonrisa de oreja a oreja, han salido al escenario a darlo todo. Käärijä se ha quedado muy cerca de la segunda victoria para su país, concretamente a 57 puntos.

La canción de Käärijä trasciende las barreras de los géneros musicales, fusionand el rap, la electrónica y el pop. El cantante lanzó su álbum debut a principios de 2020 y hace del humor su seña de identidad. Su actuación no se parece a nada que hayamos visto antes en el certamen eurovisivo. Es divertida, colorida y, como diría él mismo, bastante loca. El artista ha comenzado a cantar dentro de una gran caja de madera construida a base de palés. Pero dentro del cubículo, Käärijä no ha estado solo, lo han acompañado cuatro personas más, los bailarines de este icónico "Cha Cha Cha". Allí dentro han permanecido los cinco hasta que se han liberado de sus arneses. Esta performance es un pensamiento positivo y fresco, donde no hay que tener el contro de la vida, que se resumen en vivir el día a día.

La actuacion de Käärijä ya olía a ganadora desde que ha subido al escenario de Liverpool, escondido dentro de su caja. El finlandés ha puesto en pie al público como ningún otro representante. Todos los presentes en el estadio se han unido a la fiesta del finlandés y no han parado de corear a pleno pulmón las tres sílabas de “Cha Cha Cha”. Tres sílabas que casi ganan Eurovisión. El público ha terminado de enloquecer con su “It’s crazy, It’s party” que ha pronunciando tras finalizar la actuación. Era una declaración de intenciones y lo ha conseguido. Finlandia ha sido el país más votado por parte de la audiencia, con 376 puntos; para el jurado ha sido cuarta con 150 puntos. Käärijä se cuelga la plata en Eurovisión 2023 con 526 puntos.

01.58 min Eurovisión 2023 - Finlandia: Käärijä canta "Cha Cha Cha" en la final

La pasión por la música de Käärijä comenzó durante la secundaria, cuando aprendió a tocar la batería, aunque muy pronto desarrolló un talento natural por el rap. A pesar de ser muy bueno en este género, el artista nunca ha querido encasillarse en un mismo estilo. El finlandés ha visto Eurovisión desde que era un niño pequeño, y “Dancing Lasha Tumbai” de Verka Serduchka es su primer recuerdo eurovisivo. Ahora, él también formará parte de la historia de Eurovisión gracias a su “Cha Cha Cha”, un tema que ya alcanza las 17,5 millones de reproducciones solo en Spotify.