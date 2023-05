Blanca Paloma se enfrenta esta noche a un total de 25 rivales, cada uno representante de su país con una canción y apuesta en escena únicas. La ilicitana defiende en Liverpool "Eaea", la canción con la que se ha presentado a la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión 2023, y con la que piensa levantar el Micrófono de Cristal. Pero todavía tenemos que esperar un poco más, ya que el televoto es crucial para determinar al ganador. El voto de la audiencia puede cambiarlo absolutamente todo, tal y como en otras ediciones ha ocurrido. Y mientras esperamos, ¿qué te parece si repasamos todas las actuaciones de la gran final de Eurovisión 2023? En RTVE te recopilamos los vídeos de todos los artistas de la 67.ª edición del certamen musical europeo para que decidas cuál es tu favorito y votes por él.

Todas las actuaciones de la final de Eurovisión 2023

1. Austria | Teya & Salena – "Who The Hell Is Edgar?"

01.56 min Eurovisión 2023 - Austria: Teya & Salena cantan "What The Hell Is Edgar?" en la final

2. Portugal | Mimicat – "Ai Coração"

01.58 min Eurovisión 2023 - Portugal: Mimicat canta "Ai Coração" en la final

3. Suiza | Remo Forrer – "Watergun"

01.57 min Eurovisión 2023 - Suiza: Remo Forrer canta "Watergun" en la final

4. Polonia | Blanka – "Solo"

01.55 min Eurovisión 2023 - Polonia: Blanka canta "Solo" en la final

5. Serbia | Luke Black – "Samo Mi Se Spava"

01.57 min Eurovisión 2023 - Serbia: Luke Black canta "Samo Mi Se Spava" en la final

6. Francia: La Zarra – "Évidemment"

01.58 min Eurovisión 2023 - Francia: La Zarra canta "Évidemment" en la final

7. Chipre | Andrew Lambrou – "Break A Broken Heart"

01.58 min Eurovisión 2023 - Chipre: Andrew Lambrou canta "Break A Broken Heart" en la final

8. España: Blanca Paloma – "Eaea"

03.02 min Eurovisión 2023 - España: Blanca Paloma canta "Eaea" en la final

9. Suecia | Loreen – Tattoo

01.56 min Eurovisión 2023 - Suecia: Loreen canta "Tattoo" en la final

10. Albania | Albina & Familja Kelmendi – "Duje"

01.56 min Eurovisión 2023 - Albania: Albina & Familja Kelmendi cantan "Duje" en la final

11. Italia | Marco Mengoni – "Due Vite"

01.57 min Eurovisión 2023 - Italia: Marco Mengoni canta "Due Vite" en la final

12. Estonia | Alika – "Bridges"

01.57 min Eurovisión 2023 - Estonia: Alika canta "Bridges" en la final

13. FInlandia | Käärijä – "Cha Cha Cha"

01.58 min Eurovisión 2023 - Finlandia: Käärijä canta "Cha Cha Cha" en la final

14. Chequia | Vesna – "My Sister's Crown"

01.59 min Eurovisión 2023 - Chequia: Vesna cantan "My Sister's Crown" en la final

15. Australia | Voyager – "Promise"

01.58 min Eurovisión 2023 - Australia: Voyager canta "Promise" en la final

16. Bélgica | Gustaph – "Because Of You"

01.58 min Eurovisión 2023 - Bélgica: Gustaph canta "Because of you" en la final

17. Armenia | Brunette – "Future Lover"

01.55 min Eurovisión 2023 - Armenia: Brunette canta "Future Lover" en la final

18. Moldavia | Pasha Parfeni – "Soarele si Luna"

01.58 min Eurovisión 2023 - Moldavia: Pasha Parfeni canta "Soarele Si Luna" en la final

19. Ucrania: TVORCHI – "Heart of Steel"

01.59 min Eurovisión 2023 - Ucrania: TVORCHI canta "Heart of Steel" en la final

20. Noruega | Alessandra – "Queen of Kings"

01.56 min Eurovisión 2023 - Noruega: Alessandra canta "Queen of Kings" en la final

21. Alemania: Lord of the Lost – "Blood & Glitter"

01.59 min Eurovisión 2023 - Alemania: Lord of the Lost canta "Blood & Glitter" en la final

22. Lituania: | Monika Linkyté – "Stay"

01.56 min Eurovisión 2023 - Lituania: Monika Linkyte canta "Stay" en la final

23. Israel | Noa Kirel – "Unicorn"

01.57 min Eurovisión 2023 - Israel: Noa Kirel canta "Unicorn" en la final

24. Eslovenia | Joker Out – "Carpe Diem"

01.59 min Eurovisión 2023 - Eslovenia: Joker Out canta "Carpe Diem" en la final

25. Croacia | Let 3 – "Mama ŠC!"

01.59 min Eurovisión 2023 - Croacia: Let 3 cantan "Mama SC!" en la final

26. Reino Unido: Mae Muller – "I Wrote A Song"