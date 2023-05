Estas 10 canciones, hasta la fecha, pueden presumir de haber conseguido la mayor puntuación en Eurovisión. Muchas de ellas se han convertido en himnos que pasarán de generación en generación. Otras han pasado a la historia del Festival de la Canción por la vestimenta de sus intérpretes o por el estilo musical, muy ajeno a la burbuja eurovisiva, pero que ha roto los moldes a los eurofans.

Algunas simplemente consiguieron la victoria gracias al televoto. Otras, en cambio, cautivaron tanto a los profesionales como a los espectadores. Pero lo que sí que está claro, es que cada una de ellas consiguieron erizar la piel a Europa, sea de la manera que fuese. ¿Sabes de cuáles estamos hablando?

Una de las propuestas en la que el jurado profesional y el televoto estuvieron de acuerdo. A pesar de no partir como favorito, la sencillez sobre el escenario del portugués Salvador Sobral enamoró a todos los europeos. El cantautor interpretó en su lengua materna "Amar pelos dois" , compuesto por su hermana Luísa Sobral. La composición de jazz habla de un amor perdido y de la continua búsqueda. El representante de Portugal en Kiev 2017 la definió en alguna entrevista como "una canción de amor, una triste" . El tema recibió 382 puntos por parte del jurado profesional y 376 del televoto. Tras la recepción de 758 puntos, Salvador Sobral sumó la primera victoria de su país en Eurovisión.

"Algunas personas la consideran como un himno no oficial de Ucrania, como un homenaje y recuerdo a la madre patria " explicó el líder del grupo, Oleg Psyuk, en una entrevista para RTVE Play . El cantante del grupo hizo hincapié en que la letra no había ni una sola palabra sobre la guerra.

La mayor puntuación del televoto. Los ucranianos Kalush Orchestra consiguieron la victoria en Turin 2022 gracias a la recepción de 439 puntos por parte de los espectadores , además de los 192 puntos del jurado. Para los profesionales, la propuesta más completa fue el británico Sam Ryder con su "SPACE MAN" . No obsante, tras la suma de las dos votaciones, los ucranianos obtuvieron un total de 631 puntos. Con "Stefania" lograron la tercera victoria de Ucrania en el Festival.

La ucraniana fue la compositora de "1944" que interpretó en inglés y tártaro de Crimea. Particularmente, la cantante se inspiró en la historia de su bisabuela, quien siendo veinteañera fue deportada a Asia Central junto a sus cinco hijos . Uno de ellos no sobrevivió al trayecto. Mientras tanto, el bisabuelo de Jamala combatía junto al Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial y por ello, no pudo proteger a su familia. El estribillo de la propuesta está en tártaro y son frases que la artista recuerda haber escuchado de su bisabuela .

Desde un primer momento, Jamala no partía de favorita para levantar el micrófono de cristal en Estocolmo 2016. La representante de Ucrania en la edición se presentó con "1944" , un tema que hablaba sobre la deportación de los tártaros de Crimea ocurrida en la década de los años 40 por la Unión Soviética a manos de Stalin . En el momento de las votaciones, la canción recibió un total de 221 puntos por parte de los profesionales y 323 del televoto.

4. Israel: Netta - "Toy" (529 puntos)

Un himno femenista para recalcar que las mujeres no son un juguete. El pop "Toy" fue la propuesta eurovisiva que envió Israel a la edición celebrada en Lisboa. Netta, la compositora e intérprete del tema, defendió la mayor parte de la canción en inglés con excepción de la frase en hebreo como ani lo buba, no soy tu muñeca. Además, hacía un cacareo particular con el que expresa alguien cobarde, una gallina que trata a una mujer como un juguete.

Para los miembros del jurado, el tema israelí fue el tercero mejor, y le otorgaron 212 puntos. Sin embargo el televoto le concedió la victoria a Netta, tras recibir 317 puntos. Con este triunfo, Israel sumó su cuarto micrófono de cristal en el Festival.