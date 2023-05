A una se la conoció en todo el mundo por el acento, por la garra que desprendía cada vez que se subía sobre las tablas. Se convirtió en un icono de la moda y una referente a nivel musical. Su mirada lanzaba una magia con la que te envolvía y te hipnotizaba aunque no te gustase el flamenco. La Faraona, en su momento, dijo que ella no era la persona adecuada para representar a España en Eurovisión. A pesar del talento que tenía, no se definía como una buena cantante.

"A me gustaría, nada más que por hacer la prueba, que mandaran a una que cantara una canción española a Eurovisión. Verás que no quedaban en la cola. Una intérprete y una canción de España", estas fueron las palabras de Lola Flores durante un debate el programa de actualidad que se emitía en Televisión Española en 1984 llamado La Clave.

La jerezana estaba segura de que al Festival de la Canción tenía que ir una canción de España, "una canción de nosotros". Sin perder la esencia, como cantan los mexicanos las rancheras y como interpretan los argentinos los tangos. "Hay muy buenas cantantes que pueden ir. Que manden a Rocío Jurado a ver como se queda. A ver si no sale la primera o la segunda". Lo que está claro es que hay que marcar la diferencia con el resto de países de Europa. "Si se mandan a cuatro o mandan a cinco cantando unas cosas que igual la cantan en Italia, que la cantan en Suiza que la cantan en Alemania. Pues amigo mio, '¿está que representanción de España es?'", se preguntaba en medio del debate.

En Múnich 1983, la delegación española envió a la cantante flamenca Remedios Amaya. La joven sevillana defendió sobre suelo alemán su tema "¿Quién maneja mi barca?", con el que quedó en última posición. En el escenario, la artista iba acompañada por una banda que no le acababa de seguir el compás. "Este fue un intento malo. Remedios es una mujer que canta muy bonito y que tenían que haberla rodeado de 10 guitarristas y 10 palmeros. Había que prepararlo mejor", apuntó La Faraona.

Cuarenta años más tarde de la propuesta de Remedios, el flamenco volverá a sonar sobre el escenario eurovisivo de la mano de Blanca Paloma. La ganadora del Benidorm Fest 2023 se presenta con su nana lorquiana "Eaea" con la que rinde homenaje a su yaya Carmen. ¿Sería esta la candidatura idónea de la que habló Lola Flores habló hace 39 puntos?