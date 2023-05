Parece que fue ayer cuando Blanca Paloma se alzaba como la artista más votada en el Benidorm Fest, pero ahora... ¡ya estamos en plena cuenta atrás para vivir la gran final del Festival de Eurovisión! Jordi Cruz y Xuso Jones se divirtieron en el nuevo programa de Liverpool Calling: Pichoneta Edition, lo que nadie sabía era que Käärijä, representante finlandés y Mimicat, representante portuguesa, iban a formar parte de sus locuras.

La simpatía de Käärijä fue más allá cuando escuchó a los Davides testeando a los madrileños. ¿ Qué les estaba pareciendo la canción finlandesa ? ¿Les darían los 12 puntos? A pesar de que Blanca Paloma conquista a cualquiera que se ponga frente a ella, la propuesta de Finlandia no se quedó atrás. Y aunque siempre queremos sonsacar información curiosa a los artistas, lo cierto es que hay veces en las que las conversaciones adquieren un matiz... algo distinto al que teníamos previsto. Y sino, no te pierdas el momentazo en el que Jordi le explica lo rico que es el lenguaje español y la divertida reacción del intérprete finlandés.

Si la Pichoneta ya era todo un lujo para nosotros era porque, evidentemente, no habíamos entrado al increíble autobús que Käärijä y todo su equipo se han traído desde Finlandia. ¡ Con sauna y todo ! Como lo lees. Porque no hay nada mejor que relajarse tras un duro día de trabajo sumido en la paz y tranquilidad que proporciona un ambiente cálido y completamente en silencio. Y ese uso cumple el cubículo destinado a convertirse en la zona chilling de la candidatura finlandesa . ¿Quién no querría una en su casa?

Mimicat: "Cuando compuse 'Ai Coraçao' estaba aburrida esperando por alguien"

"Estoy recibiendo muchísimos mensajes que no consigo responder". Así entraba en escena Mimicat, la artista que representará a Portugal en el Festival de Eurovisión 2023. Una propuesta que encandiló al público europeo y que se ha llevado su pase a la final tras una gran puesta en escena. "Las personas nos están dando muchísimo apoyo, es increíble", confesaba emocionada.

"Estoy absolutamente fascinada con los elementos burlescos de Chicago. Ese dramatismo es muy peculiar, porque no he perdido el drama. A veces es complicado mantener la elegancia en la estética cabaret porque es muy fácil pasarse de la línea y dejar de serlo", continuaba explicando a Xuso y Jordi. Un momento de sinceridad que se vio alterado por la novedad que incluyeron los presentadores a este programa: ¡la inteligencia artificial! Presente en nuestros días desde hace tiempo, la intérprete portuguesa vivió en primera persona cómo quedaría fotografiada si la pillasen desprevenida en las calles de Chicago. Fantasía pura.

"Cuando compuse esta canción no me dolía para nada el corazón. Estaba aburrida esperando por alguien, así que comencé a cantar y salió este tema", añadía sincera la intérprete de "Ai Coração". "La gente está siendo muy cariñosa conmigo. Todo el mundo me dice que en los clubs suena la canción, muchos incluso me mandan vídeos con sus niños cantando la canción. No esperé jamás tener una acogida así".