Esta noche se ha celebrado en Reino Unido la Primera Semifinal de Eurovisión 2023. 15 países se han subido al escenario del M&S Bank Arena de Liverpool para obtener una de las diez plazas disponibles para la Gran Final del sábado. Suecia, Finlandia, Noruega e Israel partían como las grandes favoritas de la noche y no han decepcionado. Croacia, Serbia, Moldavia, Suiza, Chequia y Portugal también han conseguido clasificarse para la final del 13 de mayo. Todos ellos se unirán a Blanca Paloma, quien ya se encuentra en la final como representante del Big Five, junto a Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, y Ucrania, quien obtuvo la victoria en Eurovisión 2022.

Eurovisión 2023 tendría que haberse celebrado en Ucrania tras la victoria de Kalush Orchestra en Turín. Sin embargo, la guerra que se vive en el país desde hace más de un año ha hecho imposible la organización del evento en suelo ucraniano. Como subcampeones de la edición anterior, el Reino Unido aceptó el honor de albergar la compeetición de este año en nombre de Ucrania. Es la primera vez que dos países han sido anfitriones juntos. Unidos por la música, united by music.

Si te has perdido la gala, puedes repasar todo lo que ha ocurrido con comentarios y fotografías en el siguiente minuto a minuto. O si lo prefieres, puedes verla de nuevo en RTVE Play. La primera de las tres galas de la 67ª edición del Festival de Eurovisión ha estado presentada por Hannah Waddingham, Alesha Dixon, Julia Sanina.

Chequia: vanguardia y empoderamiento femenino

Chequia consigue su segunda clasificación consecutiva gracias al canto de Vesna. Vesna lo ha apostado todo al rosa, tanto en el vestuario como en los visuales. La escenografía de "My Sister's Crown" ha logrado transmitir con sutileza y modernidad el poderoso concepto de empoderamiento que la inspira. Desde el punto de vista escénico, la actuación de Chequia es una de las más elaboradas de la semifinal, especialmente por la precisión y coordinación de los pasos de baile coreografiados y la teatralidad de la propuesta. El grupo, que canta en cuatro idiomas, ha logrado que su mensaje feminista llega a todo el público: "We're not your dolls" ("No somos tus muñecas").