¿Qué es de Eurovisión sin lo memes? La 67º edición del Festival de la Canción no se ha librado. Y es que el certamen eurovisivo acaba de arrancar y los eurofáns han sacado su lado más creativo en la cita celebrada en la cuna de The Beatles, Liverpool. La encargada de abrir la Primera Semifinal es Noruega con Alessandra y su "Queen of Kings" y el encargado en cerrar es Finlandia con el rapero Käärijä y su icónico "Cha Cha Cha".

A continuación te mostramos las 10 mejores reacciones a las actuaciones de los 15 países de la Primera Semifinal

Malta nos traslada a una fiesta de cumpleaños The Busker, los representantes de Malta, querían que toda los asistentes y los espectadores de la Primera Semifinal se pusieron a bailar con su "Dance (Own Our Party)". Su actuación, con los cartones donde aparecía Destiny, la abanderada maltesa en Róterdam 2021, ha recordado a cuando montas un fiestón y solo viene tu prima y una tía perdida de Cuenca. “#EurovisiónRTVE #Eurovision #Eurovision2023#EuroSemi1

Cuando celebras tu cumpleaños ������ con un festón y solo vienen tu prima y tu tía Encarni de Cuenca �� pic.twitter.com/A2fS3YU21W“ — El Lapidario (@darioaranda1977) May 9, 2023

Luke Black recuerda a Eduardo Manostijeras Serbia intentará repetir el éxito del año pasado en Turín 2022 con Konstrakta. Para Liverpool se presenta con Luke Black, el ganador del Pesma Za Evroviziju 2023 y su tema "Samo Mi Se Spava". Durante los 3 minutos de su actuación, al representante le han encontrado su parecido con Eduardo Manostijeras, el iónio papel del conocidísimo actor Johnny Depp. “El cantante de Serbia me recuerda a Eduardo Manostijeras.#Eurovision #Eurovision2023 #EurovisionRTVE #EuroSemi1 pic.twitter.com/f14q6gQvEv“ — WONDER ARAN NOCHENTERA ��️‍�� ��️‍������ (@tzantzi) May 9, 2023

¿Mimicat o Aramis Fuster? Tras la balada de Maro, Portugal se ha presentado a la edición británica con Mimicat. La representante de Portugal con el tema "Ai Coraçao" ha ido vestida de cabaretera. Sus volantes han recordado al vestuario de Aramis Fuster. Así lo han contado las redes. “Portugal en todo lo suyo! #Eurovision�� #Eurovision2023�� #EurovisionRTVE #EuroSemi1 pic.twitter.com/p55M9Bdc6k“ — Atroz con Leche (@atrozcon) May 9, 2023

Los croatas, seguidores del film Barbie Los eurofans siempre dan en el clavo. La propuesta que más ha dado que hablar ha sido la de los croatas, Let 3. Los representantes han decidico realizar una actuación que quedará grabada en la retirada de todos los espectadores. Similitudes a Hitler o Stalin, pirotecnia, tractores y un cambio de vestuario en el que aparecían con una camiseta en la que salían ellos de pequeños con los ojos tapados. Con este momento, los fanáticos eurovisivos han hecho lo siguiente: "Five tickets for the barbie movie please" ("Cinco tickets para la película de la Barbie, por favor) “"Five tickets for the barbie movie please"#Eurovision2023 pic.twitter.com/w1VqaGCIR3“ — anna (@msstardustt) May 9, 2023

La monja guerrera se cuela en Eurovisión La representante de Israel, Noa Kirel, no ha dudado en hacer acrobacias durante la actuación de "Unicorn". El momento de la voltereta ejecutada con la ayuda de sus bailarines lo han comparado con la serie La monja guerrera, protagonizada por Alba Baptista. “No sé si es Israel #Eurovisión o los entrenamientos para #WarriorNun #SaveWarriorNun #EuroSemi1 pic.twitter.com/1JeoB6GG7w“ — Vgirl Blume - Renew Warrior Nun (@purplecandycat) May 9, 2023

Chelo García Cortes, fiel seguidora del Festival En uno de los momentos de interacción de las presentadores con el público, los twitteros han encontrado a Chelo García Cortes, entre los asistentes. Otros lo comparan con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. “Qué maravilla ver a Chelo García Cortés desde Liverpool en la #EuroSemi1 #EurovisionRTVE pic.twitter.com/yDYzodKGJ9“ — Alexsinos (@alexsinos) May 9, 2023