La Pichoneta vuelve a las andadas desde el centro de Liverpool. A escasas horas del inicio de la primera Semifinal, Jordi Cruz logró colarse en los ensayos y sí, ¡las sensaciones fueron muy buenas!: "He visto al público bastante observador, así que todo puede pasar esta noche". José Pablo Polo, productor y compositor de "Eaea" de Blanca Paloma para el Festival de Eurovisión 2023, fue el primer invitado de la Pichoneta

"Ayer pasó una cosa: tenemos a un mago en el equipo", confesaban las bailarinas de Blanca Paloma. Y Xuso Jones confirmó la anécdota: se echaron las cartas para saber cuál iba a ser su futuro en Liverpool. Y nada más lejos de la realidad, porque Jordi Cruz no hizo más que mejorar el místico momento con una de sus hazañas: ¡su propia manualidad Art Attack!

José Pablo Polo: "Estamos encantados con el nuevo plano" "Nunca habíamos imaginado lo que ha pasado", confesaba el productor de la propuesta española. "La BBC nos está dando la enhorabuena por la puesta en escena, están encantados. Aunque creo que lo hacen con todos, porque el nivel de este año es altísimo", continuaba explicando. "Muchos venimos del directo, del teatro.. el hecho de que aparezca el público a todos nosotros nos motiva, porque la puesta en escena está hecha para las cámaras, pero el público... Mañana va a ser un antes y un después".



"Como el plano que más drama va a crear es el cenital, me dijeron de ir a por él. Queríamos hacerlo igual que en el Benidorm Fest, pero el plano de cámaras de la BBC no lo permite. Estamos buscando la mejor opción posible, pero ahora mismo estamos encantados con el resultado. Al final es un viaje al pasado para abrazar al futuro. Todos estamos muy enamorados de ese pasado, pero lo de ahora es como una nueva pareja. No puedes tener una pareja nueva y estar acordándote de tu ex. Tenemos que acostumbrarnos a esto y a todos nos encanta el nuevo plano. También hay sorpresas en la realización que todavía no hemos visto".



"La portada del single de "Eaea", que es la yaya Carmen con su mantón de flecos, es para recrear el abrazo con esos flecos. Ese abrigo del que habla la canción hace referencia al primer cariño que tuviste. El relato en esta canción, y lo que es la narración, es importantísima. Lo que suena es una excusa para contar algo, independientemente de que la voz de Blanca haga que se te olvide todo por la voz tan potente que tiene".

De excursión por Liverpool Dani Borrego tampoco ha querido perder la ocasión de acompañar a Blanca Paloma y a todo su equipo en su tiempo de ocio. Porque entre tantos nervios y ensayos previos a la gran final, la española también tiene tiempo de hacer un poco de turismo por la ciudad que la verá interpretar su "Eaea" ante miles de personas.

Beth: "Para mí, el éxito personal es mucho más importante" RTVE Play estrena Dime: Historia de una canción. Un viaje que nace de la participación de Beth en el Festival de Eurovisión del año 2003. Un trayecto de 20 años que llega hasta ahora, cuando dos décadas después decidió sacar esa canción del cajón para contar la verdadera (y complicada) historia que existe entre ellas. Dime. Historia de una canción Dime. Historia de una canción Beth vuelve a interpretar 'Dime' tras 20 años sin cantarla. Seguimos la preparación de su actuación y su testimonio sobre su conflicto con este tem... Ver ahora "No espero mucho porque ya me he quedado a gusto. Lo que yo quería hacer era contar, con total sinceridad, mi verdad y cómo lo viví durante este tiempo. Eso ya está hecho, así que sí me gustaría lo que ya está pasando en realidad: que la gente empatice con el documental. Por fin pueden entender lo que sucedió, y eso es muy bonito también", comenzaba explicando durante su paso por la Pichoneta. "A Toni Cruz (productor de Gestmusic) en concreto lo aprecio un montón porque en el programa me trataron muy bien. Además, he sido presentadora en programas con la productora y lo aprecio. Pero me apetecía mucho, ahora con la distancia, saber cómo veía él las cosas. Me sorprendió su ver su posición tan inamovible, porque han pasado 20 años y lo sigue viendo igual. La mayoría entiende el éxito como fama, dinero y popularidad. Pero para mí, el éxito personal es mucho más importante", concluía antes de despedirse de Jordi y Xuso.

Slavandic: "Me siento muy conectada con la energía de Blanca Paloma" Slavandic no solo es una de las invitadas más esperadas del tercer programa de la Pichoneta, sino una de las personas que más viralidad adquirió al reaccionar a la actuación de Blanca Paloma: "Me siento muy conectada con su energía".