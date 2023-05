Lo primero que ha escuchado un niño o una niña cuando nace es "el corazón de su madre y acompasado en ese tempo seguro que le ha entonado alguna melodía", decía en Benidorm Fest. La cuenta atrás Blanca Paloma, representante de España en Eurovisión 2023 con la nana flamenca "Eaea".

Este recurso para adormecer o tranquilizar al pequeño es algo universal que se canta "en cualquier idioma y en cualquier cultura". En el caso de la cantante fueron sus abuelas quienes se las tarareaban en la cuna y esta canción la siente como "un homenaje" a ellas. Destaca que "nos unen a todos y nos han configurado de alguna manera por ser ese primer cante".

Aunque a priori las asociemos con temas infantiles, en la tradición oral han pervivido muchas letras que difieren de estos asuntos: algunas están protagonizadas por un asustador de niños como el coco o la mora que se llevaba los niños, incluso hay las que reflejan "el adulterio de la mujer que está esperando al marido y el marido que no llega", señala a RTVE.es Guillermo Salinas Ayllón, autor de la tesis doctoral La nana flamenca como género literario-musical.

La impronta flamenca le ha aportado a estas melodías las características del cante como los "melismas" y los "cuartos o tercios de tono". En cuanto a los ritmos de unas nanas pueden ser de muchos tipos, "no responden a un patrón métrico característico", las hay por soleá, por tango, por bulerías... Este último es el palo por el que canta Blanca Paloma y que invita "a muchas cosas, pero desde luego no a que el bebé quede dormido por la rapidez de las palmas, por el ritmo", comenta el experto.

Si nos imaginamos estas canciones, las localizamos "en la intimidad de una casa, una mecedora en un rincón alejada del ruido", apunta Salinas Ayllón. Pero en el caso de las nanas flamencas, cuando éstas pasaron del ámbito familiar y se subieron al escenario "dan un salto de calidad" y "ya estamos hablando de una interpretación musical que no tiene por qué corresponderse con ese origen de adormecer y tranquilizar".

Un canto de amor universal

"Más que pensar en una nana que acuna a un niño para dormir, quisimos llevarla a una que podía tener múltiples significados", desvela a RTVE.es José Pablo Polo, productor musical del "Eaea" y guitarrista, sobre cómo afrontaron su composición. "Ese canto de amor que tú cantas a un niño, pero que puedes cantar al amado, a una madre o a una abuela, de tal forma que la nana desde su origen de canto al niño podría ser como ese canto de amor universal".

La nana "no estima estrictamente necesario el texto", escribe José Javier León, en el prólogo de Las nanas. Canciones de cuna españolas (Pepitas de Calabaza) de Federico García Lorca. Esta publicación recoge las palabras que el poeta y dramaturgo granadino pronunció en la Residencia de Estudiantes en Madrid en 1928: "La canción de cuna perfecta sería la repetición de dos notas combinadas entre sí, alargando sus duraciones y acentos". A lo que el doctor en Literatura Española añade: "Una especie de 'ea' modulado y sostenido", es decir, como hace Blanca Paloma en el estribillo de su canción.

Portada del libro 'Las nanas. Canciones de cuna españolas' (Pepitas de Calabaza) de Federico García Lorca CARLOS RIPOLLÉS

“La letra y el concepto de "Eaea" son de Blanca, salvo la coplita de "Mi niño, cuando me muera // Que me entierren en la luna // Y toas las noches te vea // Toas las noche meno una", que forma parte de mi libro Zarazas, que es la recopilación de mis coplas flamencas para varios proyectos”, cuenta a RTVE.es Alvaro Tato, poeta y dramaturgo, que aclara que “no es que haya trabajado específicamente para esta letra, sino que de alguna manera me siento su mentor”. Conoció a la cantante cuando asistió como “colaboradora” a unas clases que él imparte en el Máster en Creación Teatral en la Universidad Carlos III en Madrid. “Me siento parte de de este viaje, luego ella tuvo el gesto de incluir esta coplita dentro de la estructura del “Eaea””.