Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. ¿O sí? En Eurovisión es muy común encontrarse con participantes que regresan al festival tras una primera aparición. Este año, sin irnos más lejos, son seis los artistas que regresan al certamen. Algunos de los cantantes que en su día repitieron experiencia, ganaron el festival. Es el caso del ruso Dima Bilán. En Atenas 2006, participó con la balada "Never Let You Go". Sin embargo, fue superado por 44 puntos por Lordi, la banda de hard rock finlandesa la que se llevó el triunfo con "Hard Rock Hallelujah". Dos años más tarde, en Belgrado 2008, regresó a Eurovisión y logró la primera victoria de Rusia con "Believe".

También encontramos el caso de ganadores de Eurovisión Junior que regresaron a la versión adulta del certamen, como Destiny Chukunyere en 2021 con "Je Me Casse" o la georgiana Iru Khechanovi este mismo año con "Echo". Y después está el caso de concursantes a los que no les vale una segunda vez, ni tampoco una tercera. Valentina Monetta representó a San Marino hasta en cuatro ocasiones, convirtiéndose en la mujer con más participaciones en la historia del festival europeo.

Todos estos artistas volvieron al festival con una misión, ganarlo. Sin embargo, hay otros que ganaron Eurovisión y volvieron años más tarde para revalidar el título. Solo uno lo ha conseguido: Johnny Logan. El irlandés ganó en La Haya 1980 con el tema "What's Another Year?" y en Bruselas 1987 con "Hold Me Now". Hasta la fecha, es el único ganador del certamen que ha ganado dos veces el concurso. Un logro que, 36 años después, podría dejar de ostentar en solitario.

4.000 días después de su triunfo en el Crystal Hall de Bakú, la sueca volverá a subirse al escenario de Eurovisión. Lo hará el próximo 9 de mayo durante la Primera Semifinal del certamen. No hay apenas duda de que Loreen se clasificará para la final, sin embargo, no está tan claro que vuelva a levantar el micrófono de cristal . En la final, la sueca tendrá que enfrentarse a otros favoritos, entre ellos, nuestra Blanca Paloma que con su "Eaea" podría lograr la tercera victoria de España en Eurovisión . ¡Revive la victoria de Loreen en Eurovisión 2012 en RTVE Play !

Nueve años después de su victoria, Alexander Rybak regresó a Eurovisión tras ganar el Melodi Grand Prix, la preselección de Noruega para el festival, con el tema " That's How You Write A Song ". El noruego volvió a llevar consigo su violín con el que todo el mundo lo identificaba. Rybak ganó su semifinal, convirtiéndose en el primer artista de Eurovisión en ganar dos semifinales después de ganarla también en 2009. En la final de Lisboa, el resultado no fue tan bueno. Alexander Rybak terminó en la 15ª posición con 144 puntos. ¿Volveremos a ver a Rybak en un futuro?

Un año antes, en Oslo 2010, la joven Lena ganó el concurso con la canción " Satllite " recibiendo un total de 246 puntos. La cantante logró la segunda victoria para Alemania y la primera como país unificado. Además, Lena consiguió la primera victoria de un país del Big Four desde su creación en el año 2000. En Düsseldorf 2011, Lena participó con " Taken By Stranger ", logrando un 10º puesto y 107 puntos. ¡Revive la victoria de Lena en Eurovisión 2010 en RTVE Play !

El gran retorno de Niamh Kavanagh en 2010

En Millstreet 1993, Niamh Kavanagh ganó Eurovisión jugando en casa. Gracias a su victoria, Irlanda se convirtió en el cuarto país en ganar dos veces consecutivas: España (1968, 1969), Luxemburgo (1972, 1973) e Israel (1978, 1979). La irlandesa ganó el certamen con la balada "In Your Eyes", una canción que votaron todos los países participantes de la edición. Sus vecinos del Reino Unido con Sonia y su mítico "Better the devil you know" tuvieron que conformarse con la medalla de plata.

17 años después de ganar en casa, Niamh Kavanagh regresó a Eurovisión con el tema "It's for you". En Oslo 2010, la irlandesa logró clasificar a su país a la final tras varios años de ausencia. A pesar de recibir una de las ovaciones más grandes de la noche, Niamh Kavanagh terminó en el puesto 23 de 25 al recibir tan solo puntos.