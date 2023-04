Cerca de 3 semanas. 24 días. 576 horas, nos separan de la cita más esperada por todos los eurofans. El 9, 11 y 13 de mayo, Liverpool se vestirá de gala para acoger la 67º edición del Festival de la Canción en el recinto del M&S Bank Arena. 31 países se enfrentarán a las semifinales para poder estar en la Gran Final. Allí les estará esperando el Big Five y el país ganador de la pasada edición: España, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, junto a Ucrania.

Hace 10 meses en el Pala Alpitour de Turín, Kalush Orchestra, los abanderados de Ucrania se alzaron con el micrófono de cristal. Su "Stefania" lograron un total de 631 puntos tras la recepción de 192 por parte del jurado profesional y 439 del televoto. Esta sería la tercera victoria del país en el certamen eurovisivo, siendo las otras dos en Turquía 2004 con Ruslana y en Estocolmo 2016 con Jamala. ¿Qué pasara este año en la ciudad británica? ¿Conseguirá Blanca Paloma la tercera victoria de España en el Festival? ¿Repetirá Ucrania? ¿Loreen levantará su segundo micrófono?

Diferentes estilos musicales, boysband, música electrónica, flamenco, empoderamiento de la mujer, baladas, desamor... La incertidumbre está en el aire. No obstante, las apuestas, los sondeos y los tops de los eurofans sabemos quienes son los favoritos por el momento. Entre ellos se encuentran nuestra representante y ganadora del Benidorm Fest 2023, Blanca Paloma . Su "Eaea" enamora y sobre todo, pellizca la piel a todo el público europeo. Por el momento, la escenógrafa ha superado a la noruega Alessandra y ya está en el 4º puesto en las casas de apuestas .

"Si "Eaea" gana Eurovisión es porque tiene algo universal"

El público de Lisboa, Tel Aviv, Ámsterdam, Londres, como también Madrid y Barcelona, han hecho el peculiar movimiento de manos flamenco. Blanca Paloma lanzó la flecha y conquistó a todos los asistentes. Después de un mes viajando por toda Europa promocionando su "Eaea" con diferentes versiones, la representante de España en Eurovisión 2023 ha cumplido su objetivo: pellizca el corazón de todos los eurofans. "Estoy asombrada con cómo han acogido la canción en Europa y cómo han conectado con el lenguaje universal de la música a través de las emociones" contaba la ilicitana a Daniel Borrego, presentador del Eurovermú.

"Si Eaea gana Eurovisión es porque tiene algo que es universal, que aunque la gente no entienda, conecta con la mirada, los gestos, la emoción", nos cuenta la artista. Blanca Paloma es una de las favoritas a alzarse con el micrófono de cristal el próximo 13 de mayo. Ella lo sabe, pero no siente presión por ello, al contrario, es cauta. "Me gusta visualizarme en todas las posibilidades porque en Eurovisión puede pasar cualquier cosa", añade