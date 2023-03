La invocación es el hilo conductor del videoclip de "Eaea", la propuesta con la que Blanca Paloma representará a España en Eurovisión 2023. La cantante, compositora y escenógrafa acaba de estrenar el videoclip de la canción con la que viajará a Liverpool. Una carta de presentación perfecta y muy pulida con la que intentará pellizcar el corazón de Europa el próximo 13 de mayo. Con este ritual lleno de fuerza y a la vez de gran sensibilidad y delicadeza, la ilicitana pretende llevar más allá el mensaje de "Eaea".

Para realizar esta invocación, la ganadora del Benidorm Fest 2023 no ha estado sola. Las bailarinas Paloma Scharfhausen, Angélica Moyano, Paula Valbuena, Paula Gironi y Amanda Nóbrega la han acompañado en ese trance espiritual que vemos durante los tres minutos y medio de videoclip. "Desde el principio teníamos muy claro que esto era una historia de mujeres que se juntan y se mueven, invocan y comparten un movimiento y un sentimiento común", aclara Paula Quintana, coreógrafa y encargada de la dirección artística de la candidatura española. La coreografía creada por Quintana es clave para transmitir la energía de "Eaea". "Yo siento que nosotras somos las guerreras, las antepasadas, las chamanas que estamos realizando el rito para que Blanca Paloma se una a nosotras y sepa encontrar el camino", explican las bailarinas. Las manos, los ojos, la voz, el vestuario y los planos cortos de Blanca Paloma durante el videoclip también son fundamentales para transmitir toda esa fuerza.

El videoclip, grabado íntegramente en Madrid, ha sido dirigido por Ángel Pastrana y producido por RTVE en colaboración con Viura Estudio. El objetivo del director también se ha centrado en potenciar el mensaje de "Eaea". Para llevarlo a cabo, Pastrana ha decidido poner imágenes a las emociones que transmite la canción con el propósito de ayudar a que conecte más con el espectador. "Todas las ideas del video surgen de un concepto sencillo que es una progresión de la oscuridad a la luz. Veremos la transición de Blanca Paloma, desde un lugar íntimo en el que se muestra más vulnerable a otros más luminosos, en los que la vemos guiando a las bailarinas con una energía arrolladora", explica el director.

El equipo de Blanca Paloma lo tenía muy claro: el videoclip tenía que mantener la esencia del Benidorm Fest . Aún así, se han aprovechado algunos descartes que se quedaron en el camino. "En Benidorm, no llegamos a mostrar un elemento que aquí sí hemos podido llevar a cabo y ojalá podáis verlo también en Liverpool ", confiesa Blanca Paloma. La directora de escena, Paula Quintana, también incide en esa idea: "Hemos intentado ahondar en la propuesta para sacarle más mátices. Queremos sacarle más brillo a la energía que ellas transmiten y darle un valor".

Desde lo íntimo hasta el empoderamiento

El videoclip de "Eaea" comienza con Blanca Paloma sentada en una silla, sola y rodeada de más de trescientas velas. Hasta cierto punto se ha tratado de respetar lo que se creó en un principio, ese espacio de confort, de partida, en el que Blanca Paloma se muestra más vulnerable. Ese viaje desde lo más íntimo lo comienza en solitario, en medio de un juego de luces y sombras que a la vez son la base para emular el trance de "Eaea". La silla en la que está sentada representa una etapa de su vida en la que no tenía la confianza suficiente para cantar de pie: "Canté sentada durante muchos meses hasta que me levanté y dije 'aquí estoy yo y vengo a cantar, moverme y expresarme como me salga del alma'", explica Blanca Paloma.

Tras esa secuencia, Blanca Paloma se une a sus cinco bailarinas para realizar ese trance con el que pretenden pellizar el corazón de Europa el próximo mes de mayo. Aunque todas hacen el mismo ritual, cada una lo hace a su ritmo: "No es un baile uniforme. Cada mujer tiene su cuerpo, su fuerza, su baile y su energía. Ellas son super diferentes y a mí me parece muy bonito que eso se vea así", confiesa la coreógrafa Paula Quintana.

Para Blanca Paloma, la presencia del público es fundamental para recibir toda esa energía. No obstante, durante el videoclip hay otros estímulos que también suman: "La cámara te va como abrazando, te mira, la miras, y ese diálogo que se crea entre la cámara y yo también es muy especial", comenta la representante española. Para la ilicitana, ese contacto visual tan íntimo le permite dejar entrar a la cámara su intimidad. "Cortas distancias donde los detalles y los matices están muy presentes", añade.

Blanca Paloma, Paloma Scharfhausen, Angélica Moyano, Paula Valbuena, Paula Gironi y Amanda Nóbrega RTVE

Para el videoclip, el director Ángel Pastrana ha apostado por introducir elementos nuevos como las más de trescientas velas que la rodean, las telas que flotan a su alrededor o las sillas. "Es un poco continuar la línea que vienen trabajando Blanca Paloma y su equipo creativo en las representaciones en directo. Son objetos sencillos pero magnificados por la repetición (velas, sillas) o la expansión (telas)", aclara el director.