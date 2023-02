“Benidorm Fest fue una gran preparatoria para lo que se viene. De hecho, estamos tan contentos con el resultado que nos gustaría mantenerlo al máximo posible”, afirma Blanca Paloma. La ganadora del segundo certamen alicantino ha comenzado su camino a Eurovisión donde intentará lograr la tercera victoria de España en el Festival de la Canción. “Habrá algunas correcciones y algunas sorpresitas. Pero, queremos mantener esa esencia que hemos creado”. Nuestra representante ha interpretado, frente a Sus Majestades, su nana EAEA con la que ha emocionado al público.

Su otra pasión, el arte

Quizás uno de los aspectos en la biografía de Blanca Paloma, que mucha gente desconoce, es acerca de su formación. La ilicitana se graduó en bellas artes y posteriormente se especializase en teatro, en escenografía y vestuario, por lo que su pasión siempre ha sido dedicarse a las artes plásticas. “Yo he venido mucho a ARCO, incluso cuando estudiaba en Barcelona, me desplazaba y venía siempre a ver la feria de arte para ver a todos esos referentes en los que yo me proyectaba”, confiesa la artista.

Además, Blanca Paloma profesa su amor por una disciplina artística. “Yo quería ser escultora. Me encantaba soldar, me encantaba la talla, el olor de los materiales y cómo se iban construyendo y elevándose las formas que yo misma podía construir”, argumenta.