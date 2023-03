Eurovisión enamora tanto que muchos participantes deciden postularse para volver a ser el abanderado o abanderada de su país. Este año, a la 67º edición del Festival de la Canción que se celebra en Liverpool regresan cinco caras conocidas. Dos de ellos, se vieron las caras por primera vez en Bakú 2012. Otro actúo sobre el escenario de Malmö 2013. Una defendió a su país junto a Vaidas Baumilla. Otra, fue la ganadora del "mini" micrófono de cristal de Eurovisión Junior, en Ereván 2011. Y el último tuvo la oportunidad de pisas las tablas eurovisivas como corista en dos ocasiones: Lisboa 2018 y Róterdam 2021.

Seguramente que si eres un auténtico o una auténtica eurofan, sabes de quiénes estamos hablando. A continuación te presentamos sus nuevas propuestas para Eurovisión 2023. ¡Toma nota!

En febrero de 2023, la georgiana resultó ser la ganadora de The Voice Georgia, el concurso que ha servido este año como preselección para el país en el Festival de la Canción. Como curiosidad, la ganadora defendió en dos de las galas, dos temas muy eurovisivos: "Euphoria" de Loreen y "Rise like a pheonix" de Conchita Wurst . Sobre el escenario del M&S Bank Arena de Liverpool, defenderá "Echo" , un tema compuesto por Giga Kukhiadnidze, autor de las tres canciones georginas ganadoras de Eurovisión Junior .

A finales del mes de febrero, Monika resultó ser la ganadora del Pabandom is Naujo 2023, la preselección lituana para el certamen europeo. Su canción "Stay" recibió la máxima puntuación del jurado y la segunda mejor votación del público. A pesar de empatar con la otra gran favorita "So Slow" de Ruta Mur, los votos de los jueces desempataron.

No obstante, la cantante y compositora siempre ha estado muy vinculada al mundo eurovisivo. En 2007, intentó representar al país báltico en Eurovisión Junior y entre 2010 y 2014 participó en la preselección lituana para Eurovisión . Pero, no fue hasta hace 8 años que logró el ansiado pasaporte. Ahora, en 2023, la lituana tendrá una segunda oportunidad para triunfar y lograr la primera victoria de Lituana en el Festival de la Canción.

Gustaph, por primera vez, actúa en solitario en Eurovisión

Las otras dos veces que actúo en el Festival de la canción fue acompañando al representante de Bélgica sobre el escenario. Esta vez, el artista será el abanderado belga en Liverpool 2023. Gustaph ha participado como corista en el festival de Sennek con "A Matter Of Time" en Lisboa 2018 y de Hooverphonic y su "The Wrong Place" en Róterdam 2021.

El cantautor belga ganó el Eurosong 2023. La preselección nacional de su país estuvo tan reñida que finalmente Gustaph consiguió su billete a la ciudad británica por un punto de diferencia con respecto a The Starling. Sobre el escenario del M&S Bank Arena defenderá su tema "Because of you", el 11 de mayo.