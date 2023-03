Once años han pasado del debut de Pasha Parfeny en Bakú 2012. Ahora, el moldavo volverá a representar a su país en Eurovisión 2023. El artista se ha proclamado el ganador de la Etapa Naţională, siendo esta su segunda victoria en la preselección nacional de la región. Su tema "Soarele si luna" consiguió una victoria unánime gracias a alcanzar la máxima puntuación por parte del jurado profesional como del televoto. Completan el podio "Yummy Mommy" de Sunstroke Proyect y "Du-ma" de Aliona Moon.

Pasha Parfeny toma el relevo de Zdob și Zdub y Advahov Brothers, los abanderados en Turín 2022. Su himno para sentirse bien, "Trenuletul", logró un satisfactorio séptimo puesto en la Gran Final de Eurovisión. Como los "hey ho, let's go!", Parfeni participará en la Primera Semifinal de Liverpool, que se celebrará el próximo 9 de mayo en el M&S Bank Arena.

Sobre Pasha Parfeny

El representante moldavo nació en una cuna de músicos: su madre era profesora de piano en la escuela de música de la ciudad donde nació, en Orhei y su padre, cantante y guitarrista. A los siete años, el joven decidió estudiar piano y ocho años más tarde, ingresó en la Escuela Superior de Música de Tiráspol, en el departamento de jazz. En 2003 se alzó con el premio de Vocile Transnistriei.

Tres años más tarde de ganar su primer concurso musical, Pasha continuó con sus estudios musicales en la Academia de Música, en la especialidad de Teatro y Bellas Artes. Aquí, dió sus primeros pasos como compositor y a la vez que estudiaba formó parte de una banda de rock. Interpretando su propio trabajo en Stelele Elatului consiguió el tercer puesto.

En 2009, como vocalista de la banda SunStroke Project participó en la selección nacional de Moldavia para Eurovisión con "No Crime", quedando en tercer lugar. Además, ganó el gran premio del Festival Internacional de la música pop George Grigoriu celebrado en Braila. Un año más tarde, finalizó su contrato y abandonó el grupo. En la misma temporada, Parfeny quería participar en la selección rumana para Eurovisión pero al no poseer la nacionalidad rumana no pudo hacerlo. Sin embargo, su "You Should Like" quedó en segundo lugar y su antigua banda junto a Olia Tira acudieron como abanderados de Molvadia a Oslo 2010 con "Run Away".

Hace 11 años, al fin, logró ser el representante moldavo en Eurovisión, En la ciudad de Bakú, donde coincidió con Pastora Soler, defendió "Lautar" y finalizó por detrás de la candidata española y su "Quédate conmigo", en undécima posición con 81 puntos.