Eurovisión 2023

Dinamarca celebró este fin de semana el tradicional Dansk Melodi Grand Prix, la preselección danesa para elegir abanderado en Eurovisión. Ocho artistas lucharon en la final de la 53ª edición del certamen por representar al país nórdico en Liverpool el próximo mes de mayo. El joven Reiley se alzó con la victoria tras arrasar en la votación del jurado y el televoto con la canción "Breaking My Heart". El danés ganó el concurso con el 43% de los votos totales frente al 34% que obtuvo Nicklas Sonne con "Freedom" y el 23% de Micky Skeel y "Glansbillede".

Reiley tomará el testigo de Reddi, abanderada danesa en Turín 2022 con la canción "The Show". Siggy Savery, Agnes Roslund, Ida Bergkvist y Ihan Haydar se quedaron a las puertas de la Gran Final italiana tras lograr la 13ª posición con 55 puntos. Reiley intentará clasificar a Dinamarca a la final de la 67ª edición del certamen, una final que no pisa desde 2019 con Leonora. El danés se subirá sobre el escenario del M&S Bank Arena el próximo 11 de mayo para defender su propuesta.

Letra de "Breaking My Heart"

Do you remember?

Said it'd be easier if I was dead

Cause whenever

You try to start something I'm in my head

Pink skies, red wine

I called you mine

September

I'll make it by your side

I'm in love

Come meet me in the middle

I got lost

Still thinking of September

If we could go back to the start

Bet we'd still be falling apart

I'm not scared to love you

But I'm scared of breaking my heart

If we could go back to the start

Bet we'd still be falling apart

I'm not scared to love you

But I'm scared of breaking my heart

Now I remember

I used to tell you all my deepest fears

When fighting

You used them just to force some tears

Pink skies

Just like when we were fine

September

Now I'm quiet by your side

I'm in love

Come meet me in the middle

I got lost

Still thinking of September

If we could go back to the start

Bet we'd still be falling apart

I'm not scared to love you

But I'm scared of breaking my heart

If we could go back to the start

Bet we'd still be falling apart

I'm not scared to love you

But I'm scared of breaking my heart

If we go back to the start

You'd still be breaking my heart

If we go back to the start

You'd still be breaking my heart

I'm in love

Come meet me in the middle

I got lost

Still thinking of September

If we could go back to the start

Bet we'd still be falling apart

I'm not scared to love you

But I'm scared of breaking my heart

If we could go back to the start

Bet we'd still be falling apart

I'm not scared to love you

But I'm scared of breaking my heart

If we go back to the start

You'd still be breaking my heart

If we go back to the start

You'd still be breaking my heart

If we go back to the start

You'd still be breaking my heart

If we go back to the start

You'd still be breaking my heart