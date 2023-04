Blanca Paloma: "Si 'Eaea' gana Eurovisión es porque tiene algo universal, que conecta con la emoción"

La gira de Blanca Paloma ha acabado, ahora es el momento de prepararse para la gran cita: la gran final de Eurovisión 2023. Después de un mes viajando por toda Europa promocionando su "Eaea" con diferentes versiones, la representante española ha cumplido su objetivo: pellizcar el corazón de todos los eurofans. Su peculiar movimiento de manos flamenco ha traspaso las fronteras de nuestra nación llegando a Lisboa, Tel Aviv, Ámsterdam y Londres. La arquera lanzó la flecha y conquistó a todo el público. Desde que se alzara con el micrófono de bronce en el Benidorm Fest, la ilicitana no ha dejado de escalar posiciones en los sondeos eurovisivos y apuestas oficiales del concurso. "Estoy asombrada con cómo han acogido la canción en Europa y cómo han conectado con el lenguaje universal de la música a través de las emociones", contaba Blanca Paloma tras acabar la gira promocional.

El Eaea Tour, como ella lo ha bautizado, le ha ayudado a prepararse muchísimo de cara a Eurovisión. "Cuando llegue a Liverpool, y después de haber pisado varios escenarios internacionales, creo que voy a ir más segura", se sincera en la entrevista. La gira también le ha servido para no desgastar la versión electrónica de "Eaea" con la que ganó el Benidorm Fest el pasado 4 de febrero. Demostrando su versatilidad, durante las siete actuaciones que ha realizado en los dos últimos meses, Blanca Paloma ha introducido cambios en cada una de ellas. "Si el camino a Liverpool fuera más largo, podría sacar un disco entero de versiones de Eaea", nos confiesa. El objetivo, sorprender a los espectadores y mantener la esencial de la canción que interpretó sobre el escenario de la ciudad alicantina. "Ha sido una aventura poder sacar la canción de la zona de confort. Hacerla en acústico, hacerla en diferentes versiones, me lo he pasado pipa", añade.

Blanca Paloma en Ámsterdam SANTIAGO GÓMEZ / RTVE

Blanca Paloma improvisa un estudio de grabación en Ámsterdam Además de preparse para las actuaciones de su gira, la escenógrafa no ha dejado de trabajar. Durante su viaje por las diferentes ciudades europeas, Blanca Paloma ha aprovechado para grabar algunas de las canciones que podrían estar presentes en un futuro disco. "En Ámsterdam hemos montado hasta un estudio de grabación, con insonorización incluída". La representante española siempre va con el ordenador a cuestas, escribiendo y revisando todo lo que va grabando: "Luego me siento y lo plasmo". Está siendo un camino bonito, pero muy intenso. La de Elche se queda con el consejo que le dio Antonio Banderas durante la alfombra roja de los Premios Talía: "Ámalo, ama siempre lo que haces y olvídate de todo lo demás". Las palabras del actor malagueño calaron muy bien en la ilicitana: "El otro día tuve que levantarme a las cinco de la mañana y solo pensaba 'Ámalo, Blanca, ámalo'", nos cuenta entre risas. "Ahí es donde entiendes que el amor verdadero es el que está para las buenas y para las malas. Al final toda la energía que le pones, te se revierte, te viene de vuelta, te enriquece", sentencia. Blanca Paloma, la representante de España en Eurovisión 2023 SANTIAGO GÓMEZ / RTVE