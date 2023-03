Blanca Paloma lo ha vuelto a hacer. La ganadora del Benidorm Fest 2023 ha vuelto a pellizcar el corazón del público tras interpretar "Eaea", la nana lorquiana con la que representará a España en Eurovisión 2023. La ciudad de Barcelona se ha rendido ante la ilicitana y la versión electrónica de su canción. Con una emocionante actuación, Blanca Paloma ha puesto el broche de oro a la primera gran fiesta eurovisiva de la temporada. Era la primera vez, desde su actuación en Lisboa, que el público eurofán escuchaba el "Eaea" de la representante española. Una espera que ha merecido la pena y no ha defraudado a nadie. "Muchísimas gracias de verdad, estoy aquí por vosotros. Pichones, os amo, hasta Liverpool y más allá" ha dicho Blanca Paloma emocionada tras acabar su actuación.

El Sant Jordi Club de Barcelona se ha venido arriba cuando la representante de España ha aparecido sobre el escenario. Durante los tres minutos de actuación, el público de la Barcelona Eurovision Party no ha dejado de corear el "Eaea" de la española. Prácticamente todo el reecinto ha imitado el movimiento de manos flamenco que realiza Blanca Paloma durante el estribillo de su canción. Pero sin duda, el momento arquera de la ilicitana es el que ha recibid una mayor ovación. La cantante y escenógrafa ha vuelto a regalarnos esta noche una actuación perfecta que ha culminado con esa nota sostenida que pone los vellos de punta a cualquiera. Tras acabar de pellizcar el corazón, el público le ha gritado ganadora.

Esta ha sido la primera ocasión, después del Benidorm Fest, en la que Blanca Paloma ha cantado la versión electrónica de "Eaea". El pasado mes de febrero, durante su primera parada internacional, la de Elche pellizcó los corazonees el pasado mes de febrero en Lisboa con una versión acústica junto a su guitarrista, José Pablo Polo. La representante española en Liverpool no quiere quemar la canción y quiere que su tema siga mutando en sus diferentes versiones.

El de Beth no ha sido el único aniversario que se ha celebrado esta noche en Barcelona. Tras el "Dime" de la catalana, Eva Santamaría se ha subido al escenario para cantar "Hombres" , un tema feminista de la España de principios de los 90. La canción finalizó en la 11ª posición de entre los 25 participantes de Millstreet 1993. Tras un pequeño problema técnico, la gaditana ha acabado tarareando su canción con el público de Barcelona.

En los próximos meses, RTVE Play , la plataforma de vídeos on demand y gratuita, estrenará un documental donde Beth será la protagonista y la productora ejecutiva . El documental nos brindará entrevistas exclusivas con personas que fueron significativas al inicio de su carrera , ensayos, los preparativos para la gran cita y culminará con la interpretación del tema, el que hemos visto esta noche en la Barcelona Eurovision Party. En el formato, la exrepresentante de España en Eurovisión se reencontrará con su pasado , volviendo a todo el proceso que la llevó hasta Riga. Muy pronto, en RTVE Play.

Ruslana, ganadora de Eurovisión 2004, en representación de Ucrania

No podemos olvidar que Ucrania es la vigente ganadora de Eurovisión. El año pasado, Kalush Orchestra logró en Turín la tercera victoria para los ucranianos en el certamen europeo gracias a su tema "Stefania". Liverpool organizará la 67ª edición de Eurovisión ante la imposibilidad de poder de hacerse en Ucrania, tras la victoria de Ucrania, por la invasión rusa. La guerra en el país forzó a la UER a romper con la tradición del ganador de celebrar el certamen en el país ganador.

No obstante, Ucrania va a estar muy presente en Eurovisión 2023 y esta noche no iba a ser menos. En representación del país, aparte del dúo TVORCHI, representantes de Ucrania en Liverpool con "Heart of Steel", ha acudido Ruslana. La ganadora de Eurovisión 2004 ha cantado el mitico "Wild Dances" con el que logró la primera victoria del país en Eurovisión, tan solo un año después de su debut. La ucraniana ha vuelto a recalcar al público eurofán que sigan pensando y apoyando a Ucrania en estos momentos tan difíciles que vive el país. "Muchas gracias a España, Ucrania nunca va a olvidar lo que estáis haciendo por nosotros. Juntos somos más fuertes", ha dicho