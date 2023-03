La Ciudad Condal ha desplegado esta tarde la alfombra turquesa de la segunda edición de la Barcelona Eurovision Party. Con la preparty catalana, ha dado oficialmente comienzo las fiestas previas a Eurovisión en el que los concursantes de Eurovisión 2023 recorrerán toda Europa para promocionar las propuestas con las que competirán en Liverpool. En esta primera gran cita del concierto catalán, las delegaciones participantes han desfilado por la alfombra turquesa y posado para los distintos medios de comunicación acreditados.

Gustaph de Bélgica, Joker Out de Eslovenia, Iru de Georgia, Diljá de Islandia, Monika Linkyté de Lituania, Mimicat de Portugal o TVORCHI de Ucrania, han sido solo algunos de los participantes de Eurovisión 2023 que han participado en este acto de bienvenida. Mañana, todos ellos se subirán sobre el escenario del Sant Jordi Club de Barcelona para cantar las canciones con las que intentarán levantar el tan ansiado micrófono de cristal. La ganadora del Benidorm Fest 2023 también se subirá al escenario para cantar "Eaea", el tema con el que representara a España el próximo 13 de mayo en Eurovisión. Blanca Paloma, que ejerce como anfitriona de la PreParty catalana, cerrará la gala del sábado.

Teya & Salena, representantes de Austria en Eurovisión 2023 con la canción "Who The Hell Is Edgar?", no han podido viajar finalmente a la Barcelona Eurovision Party tras encontrarse indispuestas.



¿Cuánto saben los concursantes de Eurovisión 2023 sobre España? Por segundo año consecutivo, España ha sido el país encargado de abrir los conciertos eurovisivos. Dentro de dos semanas, el 3 de abril, los concursantes de Eurovisión 2023 viajarán a Israel para participar en el Israel Calling, el 8 aterrizarán en Madrid para la PrePartyEs, el 15 actuarán en los Países Bajos, y un día después, el 16 de abril, participarán en la última preparty del año, la London Eurovision Party. Calendario de Eurovisión 2023: Los concursantes inician la gira de preparties Aprovechando que han viajado hasta aquí, hemos querido preguntar a los concursantes de Eurovisión 2023 cuánto saben sobre España. Les hemos preguntado sobre temas muy variados: cultura, deporte, música, comida, tradición, geografia, historia, literatura... ¡y también sobre Eurovisión! ¿Cuántas preguntas habrán acertado? Las respuestas... en el vídeo.

Beth, la otra gran protagonista de la alfombra turquesa Además del "Eaea" de Blanca Paloma, la gran noche de la Barcelona Eurovision Party contará con una actuación muy especial. 20 años después de su participación en Eurovisión 2003, Beth se reencontrará con los eurofans para cantar su mítico "Dime". La canción con la que la catalana representó a España en Riga (Letonia) y logró un octavo puesto con 81 puntos. La exrepresentante española ha sido la última en desfilar por la alfombra turquesa que la Barcelona Eurovision Party ha desplegado en la capital catalana. Sin duda, la llegada de Beth ha sido la más esperada de la noche. La cantante de "Dime" ha confesado sentirse muy contenta y emocionada de poder celebrar los 20 años de su canción con todos los eurofans en Barcelona. Beth también ha aclarado que no tiene ninguna intención de presentarse al Benidorm Fest en ediciones futuras. Beth en la Alfombra Turquesa de la Barcelona Eurovision Party Aaron Ruiz Alcaide En los próximos meses, RTVE Play, la plataforma de vídeos on demand y gratuita, estrenará un documental donde ella será la protagonista y la productora ejecutiva. En el nuevo documental original de la plataforma, Beth viajará al pasad para revivir todos los momentos que marcaron su paso por el certamen europeo. 27.43 min Benidorm Calling - Beth anuncia que su documental se verá en RTVE Play El de Beth no será el único aniversario que se celebre este sábado 25 de marzo en Barcelona. El público eurofán se reencontrará este fin de semana con Eva Santamaría, que representó a España en Eurovisión hace 30 años, en 1993, con su canción “Hombres”. La gaditana finalizó en la 11ª posición de entre los 25 participantes de Millstreet 1993.

Ronela y WRS regresan a la Barcelona Eurovision Party La representante de Albania y el representante de Rumanía en Eurovisión 2022 han regresado a la Barcelona Eurovision Party un año después de participar junto a Chanel y el resto de participantes del año pasado. Los concursantes de la 66ª edición del certamen europo n han querido perderse la primera gran fiesta eurovisiva de la temporada. Tanto Ronela como WRS fueron uno de los artistas más escuchados el año pasado en nuestro país. El "Sekret" de la albanesa y el "Llámame" del rumano lograron colarse en la lista de canciones más reproducidas del 2022 en España. Efendi (Azerbaiyán 2020 y 2021), Barei (España 2016), Suzy (Portugal 2014), Destiny (Malta 2021) y Poli Genova (Bulgaria 2016), han sido también otras de las exconcursantes de Eurovisión en pasar por la alfombra turquesa de la preparty catalana.

¿Volverá Andorra a Eurovisión? Es la pregunta que muchos eurofans se hacen cada año cuando arranca la nueva temporada eurovisiva. ¿Volverá Andorra a Eurovisión? Nuestro país vecino ha rechazado volver al certamen europeo tras su retirada en el año 2010 alegando motivos económicos. El Principado de Andorra debutó en el Festival de Eurovisión de 2004 y, tras seis participaciones consecutivas, en la que en ninguna pudo pasar a la final, la RTVA, la emisora pública andorrana, decidió retirarse. Su sexta y última representante, Susanne Georgi, siempre ha luchado para que Andorra vuelva a Eurovisión. Esta noche, durante la alfombra turquesa de la Barcelona Eurovision Party, lo ha vuelto a hacer. La andorrana, de origen danés, ha llegado a la preparty con una camiseta reivindicativa en la que podía leerse "Andorra will be back (Andorra volverá)". Susanne participó en Moscú 2009 con la canción "La teva decisió (Get a Life)", con la que tan solo obtuvo 8 puntos en la semifinal. ¿Logrará la exrepresentante andorrana el regreso de su país al certamen europeo? Susanne Georgi, la última representante de Andorra en Eurovisión, quiere que el Principado vuelva al festival RTVE El año pasado, también en la Barcelona Eurovision Party, la cantante Marta Roure, primera representante de Andorra en Estambúl 2004, también nos contó que le encantaría volver a ver a su país en el festival de Eurovisión.

II edición de la Barcelona Eurovision Party