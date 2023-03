7.245 días han pasado desde que Beth cantará "Dime" en el Skonto Hall de Riga, Letonia. Hoy, 25 de marzo de 2023, 20 años después, la representante de España en Eurovisión 2003 lo ha vuelto a hacer. Beth ha cantado "Dime" rodedada de cientos de eurofans para celebrar los 20 años del tema. La canción logró un honroso puesto, a pesar de ser una de las principales favoritas para ganar el concurso. "Muchas gracias Barcelona. La canción es vuestra", ha dicho la catalana tras finalizar la actuación.

La cantante ha confesado haber estado más nerviosa esta noche que en Eurovisión, pero a pesar de los nervios, lo ha disfrutado muchísimo. "Ojalá la espera haya merecido la pena, me encantaría volver a cantárosla otro día. Estoy muy agradecida, gracias por querer tantoo a la canción y a mí", ha confesado.

El pasado mes de noviembre, los organizadores de la Barcelona Eurovision Party anunciaron en exclusiva, en el Eurovermú de RTVE Play, que Beth sería una de las artistas invitadas de la II edición del concierto eurovisivo. La ex representante española se ha mostrado muy emocionada e ilusionada por la oportunidad de participar en el evento y volver a cantar “Dime” ante el público barcelonés.

La cantante se ha reconciliado con el tema que ha marcado su carrera musical tras 20 años guardada en un cajón. Un hit que para muchos eurofans marcó un antes y un después y que esta noche ha recuperado la esencia y el esplendor que tuvo en Eurovisión 2003. Beth ha salido al escenario con ganas de darlo todo y disfrutar de un momento único e irrepetivle que muchos han estado esperando desde hace años. La artista catalana ha cumplido con las expectativas y ha hecho una actuación casi igual de memorable que la que hizo en Riga, con bailarines incluidos y un coro formado por 45 personas.

Tras bajar del escenario, Beth se ha encontrado con Blanca Paloma, la representante española en Eurovisión 2023, a la que le ha dado algunos consejos. Blanca Paloma le ha confesado a Beth que, a pesar de no ver apenas la televisión, uno de los últimos recuerdos que tiene es verla en Operación Triunfo y en Eurovisión cantar "Dime". La ganadora del Benidorm Fest 2023, al igual que lo estuvo Beth en 2003, parte como una de las grandes favoritas para alzarse con el micrófono de cristal. La catalana también ha querido darle un un consejo a Blanca Paloma antes de poner rumbo a Liverpool: "Solo sal y disfrute del momento".

Beth celebra los 20 años de "Dime" en un documental de RTVE Play

Beth, que se dio a conocer durante su paso por la segunda edición de Operación Triunfo, fue elegida por la audiencia del talent show para representar a España en la 48ª edición de Eurovisión. Tras dos galas para elegir la canción española, "Dime" fue seleccionada frente a los temas de Ainhoa Cantalapiedra y Manuel Carrasco. Pese a que la canción no era su favorita, Beth cumplió con el compromiso de ser la abandera española en el festival con la máxima profesionalidad. "No renuncié a ir a Eurovisión porque creía que esa posibilidad no existía. En ningún momento pensé que podía negarme". Una vez finalizado el concurso, y a pesar del éxito que llegó a alcanzar y la insistencia de sus fans, Beth decidió que nunca más volverla a cantar la canción. Hasta esta noche.

En los próximos meses, RTVE Play, la plataforma de vídeos on demand y gratuita, estrenará un documental donde Beth será la protagonista y la productora ejecutiva. El documental nos brindará entrevistas exclusivas con personas que fueron significativas al inicio de su carrera, ensayos, los preparativos para la gran cita y culminará con la interpretación del tema, el que hemos visto esta noche en la Barcelona Eurovision Party. En el formato, la exrepresentante de España en Eurovisión se reencontrará con su pasado, volviendo a todo el proceso que la llevó hasta Riga. Muy pronto, en RTVE Play.