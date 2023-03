El país anfitrión de Eurovisión 2023 ya tiene representante. La cantante Mae Muller de 25 años ha sido elegida internamente por la BBC para representar al Reino Unido en la 67ª edición del certamen europeo. Tras varias semanas de rumores y especulaciones, la emisora pública británica se ha decantado por Mae Muller para representar a su propio país en Liverpool el próximo 13 de mayo. La propia vocaista ha sido confirmado esta misma mañana la noticia durante el programa radiofónico BBC Breakfast. La cantante y compositora londinense competirá con la canción "I Wrote A Song", un tema que ha coescrito junto a Lewis Thompson y Karen Poole.

Las expectativas están muy altas con Mae Muller. La británica tendrá que intentar superar el segundo puesto logrado por su paisano Sam Ryder con "SPACE MAN". ¿Logrará la británica ganar en suelo patrio 26 años después de la última victoria del Reino Unido? El sábado 13 de mayo lo descubriremos.

Como curiosidad, el videoclip de Mae Muller para Eurovisión 2023 tiene marca España. Josh Huerta, bailarín de Chanel en Eurovisión 2022 con "SloMo", ha formado parte del elenco de bailarines en la grabación de la propuesta de la británica.

"GUYS!!! i cannot believe i'm even saying this… but i am this years uk entry for @Eurovision 2023 with my track i wrote a song!!!"

En 2021 saca "When You're Out" con el dúo británico Billen Ted y "Better Days" con el grupo sueco Neiked y el rapero estadounidense Polo G. El sencillo logra entrar en la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose así en el primer gran éxito de la cantante . En el Reino Unido, el tema logró el puesto númro 32 en la Singles Chat del país. Tal fue el éxito del tema, que Muller lo interpretó en directo en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon .

Unos meses más tarde de ser fichada por su mánager, Mae Muller publica su primer sencillo, "Worried Her", al cual le siguieron "After Hours" y "Frankly". En abril de 2019, Muller lanza su primer album de estudio titulado "Chapter 1", con el que consigue ser la telonera de Little Mix en su gira junto con New Rules. Después de la gira con el famosísimo grupo, decide lanzar el sencillo "Therapist" con el que consigue realizar su primera gira nacional , visitando cinco ciudades del Reino Unido.

Históricamente, el país de Shakespeare no ha tenido tan malos resultados en el certamen europeo. Desde su debut en la segunda edición de Eurovisión en 1957 ha levantado el trofeo en cinco ocasiones ( 1967, 1969, 1976, 1981 y 1997 ). Reino Unido consiguió su primera victoria en Viena 1967 con Sandie Shaw y "Puppet on a String". Volvió a ganar dos años más tarde en Madrid 1969 (Lulu, "Boom Bang-a-bang"), La Haya 1976 (Brotherhood of Man, "Save Your Kisses For Me"), Dubín 1981 (Bucks Fizz, "Making Your Mind Up") y Dublín 1997 (Katrina & the Waves, "Love Shine a Light"). De hecho, los artistas elegidos para participar en la edición de 2020, cancelada por el coronavirus, interpretaron esta canción en el programa especial Eurovision: Europe Shine a Light .

Tras una mala racha en Eurovisión, el Reino Unido podría estar viendo la luz al final del túnel. En los últimos 15 años sólo ha quedado por encima del top ten en dos ocasiones: La primera con Jade Ewen con el tema "It's My Time" , que terminó en quinto lugar en el festival de Moscú 2009 ; y la segunda el año pasado con Sam Ryder y el tema "SPACE MAN" con el que logró la medalla de plata .

Letra de "I Wrote A Song"

Oh, yeah

Ooh

When you said you were leaving

To work on your mental health

You didn't mention the cheating, yeah

You kept that one to yourself

I got so mad was gonna

Cuss you out outside your house

For everyone to see

Wanted to trash your Benz

Tell all your friends

How cruel you were to me (To me, to me)

Instead I wrote a song

'Bout how you did me wrong

I could've cried at home

And spent the night alone

Instead I wrote a song

I feel much better now

Mе and my girls are out

And we all sing along

Instead I wrotе a song

Da-da-da-da-da-I

Da-da-da-da-da-I (Woo-woo)

Da-da-da-da-da-I

Instead I wrote a song

Da-da-da-da-da-I

Da-da-da-da-da-I (Woo-woo)

Da-da-da-da-da-I

Instead I wrote a song

Kept my cool and composure

My mother would be so proud