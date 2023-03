Mimicat representará a Portugal en el Festival de Eurovisión 2023 con la canción "Ai Coração". El artista ha sido seleccionado en la gran final del Festival da Cançao con los 13 artistas finalistas que habían conseguido llegar hasta la última ronda del concurso anual organizado desde 1964 por la RTP. La colorida y movida canción de Mimicat sucede a la balada "Saudade, saudade" de Maro, con el que Portugal consiguió el noveno puesto con 207 puntos en la anterior edición del certamen europeo celebrado en Turín.

Actuarán en la primera semifinal del próximo 9 de mayo, donde lucharán por conseguir una de las plazas para acceder a la gran final de Liverpool, que se celebra el sábado 13 de mayo. De ser así, el país luso continuaría con su buena racha desde que Salvador Sobral se alzó con la victoria en Eurovisión 2017 con "Amar pelos dois".

Ahora le avala una larga trayectoria que le ha permitido actuar en muchos de los principales escenarios de Portugal y consolidar su posición como una de las artistas más importantes del panorama musical luso. Sin perder nunca la fuerza y ​​el carisma que la caracterizan , en 2017 lanzó el disco "Back in town", un disco pop. Aunque no fue hasta 2019 cuando lanzó su primera canción en portugués, "Atua ao Fim" ("Hechos hasta el final"), un homenaje a los 50 años de amor de sus padres, que coincidieron con el embarazo de la cantante.

Con una voz cálida y contundente, característica del soul-pop anglosajón (sus referencias incluyen nombres como Ella Fitzgerald, Ray Charles o Jill Scott), en 2014 lanzó su primer álbum como Mimicat, titulado "For You" , que tuvo como primer solo el tema "Tell my why".

Desde entonces Portugal consigue su pase a la final , quedando en buenos puestos y luchando por alzarse de nuevo con el primer puesto. En 2021, el grupo The Black Mamba consiguió quedar 12.ª con su "Love is on my side" , puesto que remontó Maro en 2022 con "Saudade, saudade", y que Mimicat piensa superar en Liverpool.

Letra de "Ai Coração"

Ai coração

Que não me deixas em paz

Não me dás sossego

Não me deixas capaz

Tenho a cabeça e a garganta num nó

Que não se desfaz e nem assim tu tens dó

Sinto-me

Tonta

Cada dia pior

Já não sei de coisas que sabia de cor

As pulsações subiram quase pra mil

Estou louca, completamente senil

O peito a arder

A boca seca eu sei lá

O que te fazer

Amor pra mim assim não dá

Porque parece que nem sou mais eu

Ai coração

Ai coração

Diz-mе lá se és meu

As horas passam e o sono não vеm

Ouço as corujas e os vizinhos também

O meu juízo foi-se e por lá ficou

Alguém me tire deste estado em que estou

O doutor diz que não há nada a fazer

Caso perdido vi-o eu a escrever

Ando perdida numa outra dimensão

Toda eu sou uma grande confusão

O peito a arder

A boca seca eu sei lá

O que te fazer

Amor pra mim assim não dá

Porque parece que nem sou mais eu

Ai coração

Ai coração

Ai coração

Diz-me lá se és meu

O peito a arder

A boca seca eu sei lá

O que te fazer

Amor pra mim assim não dá

Porque parece que nem sou mais eu

Ai coração

Ai coração

Ai coração

Ai coração

Diz-me lá se és meu