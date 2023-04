¡PI-CHO-NA-ZO! La arquera ha tirado la flecha y ha erizado el corazón de todos los pichones en la Welcome PrePartyES. Blanca Paloma, la representante de España en Eurovisión 2023, ha vuelto a enamorar con su "Eaea". La nana lorquiana que defenderá en el M&S Bank Arena de Liverpool ha puesto los pelos de punta al público de la Sala La Riviera de Madrid. Versión electrónica, una introducción más larga, la ilicitana no deja de sorprender cada vez que se sube al escenario con una nueva interpretación de su propuesta. Esta vez, en la cita madrileña, ha hipnotizado a los asistentes con nada más y nada menos que 8 bailarinas y dos palmeras. Al final de ese grito tan característico que cierra su canción, Blanca siguió remando junto a su cuerpo de baile, invocando a todas nuestras ancestras, cerrando épicamente.

Desde que Blanca Paloma se alzó con el micrófono de bronce en el Benidorm Fest 2023, no ha dejado de subir en las casas de apuestas. Tras impresionar en la Barcelona Eurovision Party al público de la capital catalana, la ilicitana viajó a principios de Abril a la Israel Calling. En Tel Aviv, la escenógrafa y su productor han optado por una apertura distinta de su propuesta. Según ha comentado la artista, "es una forma de empezar con la invocación de forma muy intensa ya desde el primer momento". Este arranque dejó la boca abierta a más de uno de los asistentes. Pero si pensábamos que la abanderada no iba a sorprendernos más, en Madrid nos ha vuelto a callar la boca.

Desde el primer acorde, nadie se ha quedado quieto. Toda la Sala La Riviera se ha venido arriba cuando la representante de España ha aparecido en el escenario. El público madrileño ha coreado con la artista su "Eaea". Además de imitar el movimiento de manos flamenco que realiza durante el estribillo. Blanca Paloma nos ha vuelto a regalar una actuación impresionante, dejando nuevamente a los asistentes boquiabiertos. La ilicitana ha sabido mandar su flecha al corazón del público y ellos no han dudado en en gritarle: ¡Blanca Paloma, Blanca Paloma!

La ganadora de la segunda edición del Benidorm Fest ha querido regalarle unas palabras a todos los eurofans. "Pichones, esta actuación es para vosotros!", ha expresado Blanca Paloma. Pero esto no se queda aquí. Un día más tarde, la ilicitana volverá a sentir el calor madrileño junto a los concursantes de la 67º edición del Festival de la Canción. ¿Con qué nos sorprenderá esta vez? ¿Nos estará dando pistas del "Eaea" que sonará en el Liverpool Arena?

Soraya nos regala una nueva versión de su tema eurovisivo

Además de la icónica actuación de la representante de España, la noche del 7 de abril ha dejado muchos momentazos que los asistentes no borrarán de sus retinas. Todo la gala ha estado presentada por una gran maestra de ceremonias como ha sido Soraya Arnelas. La exabanderada española en Moscú 2009, además, ha sido la madrina de la séptima edición de la PreParty madrileña y no ha dudado en regalarnos su himno eurovisivo "La noche es para mi".

La artista anunció en el programa del Eurovermú que su tema "iba a sonar diferente". "Va a sorprender, se ha actualizado y se ha vuelto muy contemporánea. Hemos hecho una producción específica". Y así lo ha hecho, el público ha bailado desde el primer acorde de la canción y se ha quedado perplejo con la actuación de la cacereña. A pesar de quedar vigésimo cuarta en la cita eurovisiva de Moscú, "La noche es para mi" se ha convertido en todo un himno y un gran recuerdo para los eurofans. Con esta, es la segunda participación de Soraya en la fiesta madrileña. En 2018, se volvió a enfundir en el espectacular vestido que lució en la 54º edición del Festival de la Canción y coreó con el público su "Come on and take me, come on and shake me, quiero saber lo que sientes por mi".